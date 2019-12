TYTÄRYHTIÖIHIN LIITTYVÄT PYKÄLÄN 189 MUKAISET NEUVOTTELUT

13:30 Lontoo, 15:30 Helsinki, 9.12.2019 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)



Afarak Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") tiedottaa osakkeenomistajiaan siitä, että kaksi Yhtiön Etelä-Afrikkalaista tytäryhtiötä, Afarak Mogale (Pty) Ltd ja Ilitha Mining (Pty) Ltd, ovat antaneet Etelä-Afrikan työmarkkinalainsäädännön pykälän 189 mukaisen ilmoituksen, joka mahdollistaa henkilöstöön kohdistuvat vähennykset. Ilmoituksen antamisesta alkaa 90 päivän pituinen neuvotteluaika työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa. Yhtiö on edelleen pakotettu vähentämään tuotantoaan johtuen yhä heikkenevistä kromin ja ferrokromin markkinoista, sekä epäsuotuisista toimintaolosuhteista Etelä-Afrikassa liittyen erityisesti kalliiseen ja epäsäännölliseen sähkön saatavuuteen. Yhtiö tulee tiedottamaan asiasta lisää, kun 90 päivän neuvottelujakso on päättynyt.

