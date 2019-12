Ålandsbanken Abp

10.12.2019





Åland Index tavoittaa nyt globaalisti 40 miljoonaa asiakasta

Åland Index on Ålandsbankenin vuonna 2016 lanseeraama globaali indeksi, joka arvioi ostosten hiilijalanjäljen. Maksukorttiin liitetty Åland Index auttaa asiakasta arvioimaan ostosten hiilijalanjäljen ja ymmärtämään kulutuksensa ympäristövaikutuksia. Tieto auttaa yksilöitä muuttamaan kulutustottumuksiaan ympäristön kannalta kestävimmäksi ja halutessaan hyvittämään ostoista syntyneet hiilijalanjäljen.

Nordea ottaa ensimmäisenä ulkopuolisena pankkina Åland Indexin käyttöön kytkemällä indeksin osaksi Nordean digitaalisia pankkipalveluita, jotka ovat Pohjoismaissa 3 miljoonan asiakkaan käytössä.

- Torjumme ilmaston lämpenemistä ja ilmastonmuutosta yhdessä yhdeksän miljoonan asiakkaamme kanssa. Mobiilisovellustemme käyttäjät näkevät tästä päivästä lähtien arvion henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestään. Haluamme kannustaa heitä hyödyntämään näitä tietoja ilmaston ja ympäristön hyväksi, kertoo Nordean henkilöasiakkaista vastaava johtaja Sara Mella.

- Hiilijalanjälkilaskuri on kätevä apuväline asiakkaille, jotka haluavat tehdä ilmastotekoja. He voivat käyttää tietoja hiilijalanjälkensä pienentämiseen tai kompensoimiseen, Sara jatkaa.

Åland Indeksistä pankkistandardi

Marraskuun lopussa Ålandsbanken julkisti uuden ratkaisun, jonka avulla pankki jatkossa saattaa Åland Indexin muiden pankkien käyttöön.

Åland Index Solutions, Ålandsbankenin ja ruotsalaisen fintech startup Doconomyn yhteisomistuksessa oleva yhtiö, luo pankeille, maksupalveluita tarjoaville yrityksille ja rahoituslaitoksille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen transaktionpohjaisia vaikutuslaskelmia vaivattomasti pilvipalveluun kytkettävän API:n kautta. Doconomy lanseerasi tänään, että indeksi tavoittaa nyt 40 miljoonaa asiakasta kun Bank of the West, BNP Paribasin tytäryhtiö, liittyy taistoon ilmastonmuutosta vastaan ensimmäisenä yhdysvaltalaisena pankkina Åland Index Solutionsin kautta. Samanaikaisesti Doconomy ilmoitti, että indeksin kehittäminen saa lisäpuhtia Mastercardin päätettyä sijoittaa yhtiöön.

”Asiakkaamme ovat vuodesta 2016 lähtien voineet seurata ilmastovaikutuksiaan Åland Indexin avulla. Yhdessä Doconomyn kanssa iloitsemme siitä, että alkuperäinen ajatuksemme indeksin jakamisesta ja tietoisuuden lisäämisestä toteutuu, nyt kun muut pankit lanseeraavat indeksimme asiakkailleen.”, Ålandsbanken Suomen johtaja Anne-Maria Salonius kertoo.

Åland Indexin vaikuttavuus on huomioitu useissa eri kansainvälisissä tapahtumissa. Innovaatiota on esitelty muun muassa YK:n päämajassa New Yorkissa käytännön esimerkkinä saavuttaa Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteet ja se on palkittu Cannes Lions -festivaaleilla Suomen ensimmäisellä Grand Prix -palkinnolla yritysvastuusta. Doconomy esittelee innovaation tänään, 10 päivä joulukuuta, Madridissa järjestettävässä COP25 konferenssissa.

Lisätietoja:

Anne-Maria Salonius johtaja, Ålandsbanken Suomi p. +358 40 733 1106