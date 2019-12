Angry Birds juhlii kymmenettä vuottaan: kiukkua hyviin tarkoituksiin





Espoo, Suomi - 11.12.2019 - Tasan kymmenen vuotta sitten Espoon Keilaniemessä tuntematon, pienen opiskelijaporukan perustama yritys julkaisi Applen sovelluskaupassa 52. pelinsä. He esittelivät maailmalle lintuparven, joka jätti lähtemättömän jäljen viihde- ja pelimaailmaan, ja joka kasvoi muutamassa vuodessa yhdeksi maailman tunnetuimmista brändeistä. Nyt 10 vuotta täyttävä Angry Birds, tuo ikoninen mobiilipeli, on suomalainen menestystarina vertaistaan vailla.

Joitakin faktoja Angry Birdsistä:

Angry Birds -peleillä on jo yli 4,5 miljardia latausta ja lisää tulee joka päivä.

Yli 10 miljardia katselukertaa Angry Birds -videoilla kanavilla kuten Netflix ja YouTube

Kaksi Hollywood -animaatioelokuvaa julkaistu

Tällä hetkellä sovelluskaupoissa ladattavissa kahdeksan Angry Birds -peliä.

Bränditunnettuus maailmanlaajuisesti 94%.

Ensimmäinen peli maailmassa joka ylsi yhden miljardiin lataukseen.

Ensimmäinen peli jota on koskaan pelattu avaruudessa .

. Yli 1,8 miljardia Angry Birds -oheistuotetta myyty maailmanlaajuisesti.

Vihaiset linnut ovat vuodesta toiseen saaneet mainetta kanavoimalla kiukkuaan myös hyviin tarkoituksiin. Olipa sitten kyse taistelusta ilmastonmuutosta vastaan, uhanalaisten lajien suojelusta, vammaisten pelaajien tukemisesta tai syöpään sairastuneiden lasten ja heidän perheidensä auttamisesta, vihaiset linnut ovat aina tarpeen tullen lainanneet äkäistä voimaansa sitä tarvitseville.

‘’Angry Birds on kasvanut ilmiöksi yli kaikkien odotusten’’, sanoo Rovion toimitusjohtaja Kati Levoranta ‘’Bring the Anger -juhlavuosikampanja on loistava jatkumo Angry Birdsien tekemään hyvään vuosien varrella. Linnut ovat tehneet unohtumatonta työtä vuosien saatossa, mutta fanit ovat nostaneet Angry Birdsin nykyiseen suosioonsa. Ilman heitä emme olisi tässä missä nyt olemme, ja jatkammekin faniemme rakastamien peli- ja viihde-elämysten kehittämistä tulevinakin vuosina.’’

Vihan kanavoiminen hyvään on ollut vihaisten lintujen voimakas viesti jo vuosikymmenen, ja Angry Birds 10-vuotisjuhlallisuuksiin kuuluu useita tämän viestin konkreettisia ilmentymiä. Marraskuussa maailmalle vapautettiin Rage Rider -sähköskootterilaivue, joiden avulla sosiaalisen median vaikuttajia valjastettiin muuttamaan kiukkuaan hyötykäyttöön --huutamalla sähköskootterillensa. Tätä seurasi tapahtuma New Yorkin Times Squarella jonne tuotiin vihavaluutalla toimiva myyntiautomaatti - The Venting Machine . Apunaan WWE showpainin supertähti The Big Show , ohikulkijat saivat vuodattaa vihapaatoksensa koneen syövereihin jonka päätteeksi laite masinoi jokaiselle vuodatukseen sopivan lahjan.

Juhlavuotta juhlistettiin myös Angry Birds -peleissä. Angry Birds 2 -pelissä kannustettiin pelaajia osallistumaan kampanjaan poksauttelemalla mahdollisimman paljon possuja. Tavoitteena oli poksauttaa 10 miljardia possua, ja kampanjan jälkeen 100 000 Yhdysvaltain dollaria lahjoitetaan UNICEFin työhön lasten koulunkäynnin takaamiseksi hätäaputilanteissa. Iloksemme voimmekin kertoa, että Angry Birds 2 -pelin pelaajat saavuttivat tavoitteen! Suuri kiitos kaikille pelaajille, jotka käyttivät kiukkuaan hyvään tarkoitukseen Angry Birds 2 -pelissä!

Missä Angry Birds mahtaa liitää kymmenen vuoden päästä? Pelille, jota on pelattu kansainvälisellä avaruusasemalla, edes taivas ei ole rajana.

Katso Angry Birdsien kymmenvuotista taivalta kuvaava video: https://youtu.be/wY9OvZzMwJI

