Metson synteettisten kulutusosien valmistus päättyy Ersmarkissa, Ruotsissa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 11. joulukuuta 2019 klo 16.00 EET

Metso jatkaa Minerals Consumables -liiketoiminta-alueensa maailmanlaajuisen tuotantoverkoston kehittämistä ja arvioi tuotantovalmiuksiaan EMEA-alueella. Hankkeeseen liittyvät synteettisten kulutusosien valmistusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut Ruotsissa on saatu päätökseen. Neuvottelujen tuloksena synteettisten kulutusosien valmistus Ersmarkissa, Ruotsissa lopetetaan. Neuvotteluista tiedotettiin syyskuussa 2019.

Päätös koskee noin 150 valmistukseen liittyvissä tehtävissä toimivaa työntekijää Ersmarkissa. Tuotantoa tullaan ajamaan alas vaiheittain vuoden 2020 toisesta vuosineljänneksestä lähtien ja tuotannon arvioidaan loppuvan 2020 kolmannen neljänneksen aikana.

“Pyrimme parantamaan tuottavuutta ja vähentämään logistiikan kustannuksia hyödyntämällä tehokkaimpia valmistusratkaisuja sekä alueellisesti että globaalilla tasolla. Näin tuotamme asiakkaillemme parasta lisäarvoa ja varmistamme tuotteidemme saatavuuden. Olemme tarkastelleet EMEA-alueen tarpeita kokonaisuutena ja synteettisten kulutustusosien tuotannon keskittäminen Ruotsissa on osoittautunut ainoaksi toteutettavissa olevaksi ratkaisuksi”, kertoo Minerals Consumables -liiketoiminta-alueen johtaja Sami Takaluoma. ”Toimenpide on hyvin ikävä mutta tarpeellinen. Keskitymme nyt varmistamaan siirtymäajan toiminnot Ersmarkissa kestävällä tavalla ja palvelemaan asiakkaitamme keskeytyksettä.”

Ersmarkin tehdas tuottaa synteettisiä kulutusosia kaivosalan tarpeisiin. Metso on nykyään johtava kumisten ja synteettisten kulutusosien tarjoaja ja sillä on vahva palveluverkosto kaikilla kaivosteollisuuden päämarkkinoilla. Ersmarkin lisäksi Metsolla on toinen myös jatkossa synteettisiä kulutusosia valmistava tehdas Trelleborgissa, Ruotsissa sekä yhdeksän muuta tehdasta ympäri maailmaa.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

