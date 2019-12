OP Yrityspankki Oyj

OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää EKP:n asettaman uuden minimitason selvästi

Euroopan keskuspankki (EKP) on päivittänyt OP Ryhmän lisäpääomavaatimuksen osana valvojan vuosittaiseen arvioon liittyvää SREP-prosessia (Supervisory Review and Evaluation Process). Lisäpääomavaatimus (P2R) nousee 2 prosentista 2,25 prosenttiin 1.1.2020 alkaen. Lisäpääomavaatimus huomioiden OP:n uusi vakavaraisuuden minimitaso on CET1-vakavaraisuudelle 11,3 prosenttia ja vakavaraisuussuhteelle 14,8 prosenttia.

OP Ryhmän vakavaraisuus ylittää uuden minimitason selvästi. Syyskuun 2019 lopussa OP Ryhmän CET1-vakavaraisuus oli 19,6 prosenttia ja vakavaraisuussuhde 21,2 prosenttia. EKP:n asettama uusi minimitaso kasvattaa rava-vakavaraisuuden pääomavaatimusta, joten rava-suhdeluku laskee lisäpääomavaatimuksen myötä 1 prosenttiyksikön. Rava-suhdeluku oli syyskuun 2019 lopussa 137 prosenttia (minimitaso 100).

OP Ryhmä on Euroopan keskuspankin (EKP) valvonnassa. SREP-prosessi on osa EKP:n normaalia pankkivalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa, että pankeilla on riittävät riskienhallintamenetelmät sekä riittävästi pääomia ja likviditeettiä riskien hallitsemiseksi ja kattamiseksi.

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä, jonka perustehtävänä on edistää omistaja-asiakkaidensa ja toimintaympäristönsä kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. OP Ryhmän muodostavat 148 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää. Ryhmällä on lähes 2 miljoonaa omistaja-asiakasta.

OP Yrityspankki ja OP-Asuntoluottopankki vastaavat OP:n varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP Yrityspankki, OP-Asuntoluottopankki ja niiden emoyhtiö OP Osuuskunta sekä muut OP:n jäsenluottolaitokset ovat laissa säädetyllä tavalla keskinäisessä vastuussa toistensa veloista ja sitoumuksista. OP Yrityspankki toimii myös OP:n keskuspankkina.