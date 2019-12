NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 13.12.2019 KELLO 16:45





Nordic ID Oyj julkistaa tulostiedotteensa vuonna 2020 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote 2019: 4.3.2020

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 24.4.2020

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 21.8.2020

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu: 23.10.2020

Vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla www.nordicid.fi/sijoittajille viikolla 12, 2020.

Nordic ID Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu järjestettäväksi Salossa 25.3.2020.

Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuosi- ja liiketoimintakatsausten julkistamista.





Lisätietoja:

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, Pekka Halonen, Partner, puh. 040 587 7000





Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 - 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market markkinapaikalla. www.nordicid.fi

