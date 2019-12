December 16, 2019 08:30 ET

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 16.12.2019 kello 15:30

Siili Solutions Oyj (”Siili”) uudistaa johtamismalliaan johtoryhmän kokoonpanon ja vastuualueiden osalta 1.1.2020 alkaen.



Uutena johtoryhmän jäsenenä aloittaa 1.1.2020 alkaen DI Jerry Jalassola vastaten heimoverkostosta, johon tehtävään hän siirtyy Siilin Data-kompetenssialueen johtajan paikalta. Jerry on ollut Siilin palveluksessa vuodesta 2014 lähtien. Hän on aiemmin toiminut johto-, konsultointi-, myynti- ja asiantuntijatehtävissä Accenturella ja Kemira Growhow’lla.

Väinö Leskinen, Siilin autoteollisuutta palvelevan liiketoiminnan johtaja, keskittyy Portfolioon kuuluvan Siili Auto Oy:n liiketoiminnan kasvattamiseen sen toimitusjohtajana ja jättää tehtävänsä konsernin johtoryhmän jäsenenä 1.1.2020 alkaen. Aiemmin tiedotetulla tavalla Siilin autoteollisuutta palveleva liiketoiminta yhtiöitetään omaan yhtiöönsä Siili Auto Oy:hyn 1.1.2020 lukien. Siilin Portfolio-yhtiöihin kuuluu myös Vala Group Oy, jonka toimitusjohtaja on Sami Tuomisaari. Siili Solutions Oyj:n toimitusjohtaja Marko Somerma toimii Portfolio-yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana.

Siili-konsernin johtoryhmän vastuualueet ja kokoonpano 1.1.2020 alkaen:

Marko Somerma, toimitusjohtaja

Kristiina Burtsoff, henkilöstöjohtaja

Jerry Jalassola, johtaja, heimoverkosto

Aleksi Kankainen, talousjohtaja

Antti Kiukas, johtaja, markkinointi ja viestintä

Jarkko Malviniemi, johtaja, tarjooma ja teknologia

Kari Pirttikangas, johtaja, operatiivinen suunnittelu ja Siili_one

Pasi Ropponen, kaupallinen johtaja

Hanna Seppänen, johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet

Kristian Takala, liiketoimintajohtaja, Cloud Managed Services

”Johtoryhmän tarkennetut vastuualueet ja muutokset tukevat Siilin lokakuussa julkaistun uuden strategian toteuttamista sekä Core- ja Portfolio-liiketoimintojen kasvun johtamista. Lisäksi Jerry tuo johtoryhmään kaivattua konsultin työn arjen ymmärrystä. Tällä monipuolisella kokoonpanolla on hienoa lähteä luomaan Siilin seuraavaa versiota”, sanoo Siilin toimitusjohtaja Marko Somerma.

