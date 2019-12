HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2019 KLO 16.10

Huhtamäki nimittää kaksi uutta jäsentä konsernin johtoryhmään

Huhtamäki nimittää kaksi uutta jäsentä konsernin johtoryhmään 1.1.2020 alkaen.

Marina Madanat (40), KTM, TkK, on nimitetty Huhtamäen strategia- ja liiketoiminnan kehitysjohtajaksi (Executive Vice President, Strategy and Business Development). Marina on työskennellyt Huhtamäellä strategiajohtajan tehtävässä kesäkuusta 2018 alkaen.

Antti Valtokari (44), DI, on nimitetty Huhtamäen tietohallinto- ja prosessitehokkuusjohtajaksi (Executive Vice President, IT and Process Performance). Antti aloitti Huhtamäellä tietojärjestelmäjohtajan tehtävässä elokuussa 2018.

”Olen iloinen voidessani toivottaa Marinan ja Antin tervetulleeksi konsernin johtoryhmään. Maailma ympärillämme muuttuu alati kiihtyvällä tahdilla. Marinalla ja Antilla on runsaasti strategista osaamista, tarmoa ja kykyä konseptuaaliseen ajatteluun, joita vaaditaan yhtiön kehittämiseksi tulevaisuutta kohti”, sanoo Charles Héaulmé, Huhtamäen toimitusjohtaja.

Yllä mainittujen nimitysten jälkeen konsernin johtoryhmän jäsenet ovat 1.1.2020 alkaen:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Clay Dunn, johtaja, North America;

Olli Koponen, johtaja, Flexible Packaging;

Eric Le Lay, johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania and Fiber Packaging

Thomas Geust, talousjohtaja;

Leena Lie, markkinointi- ja viestintäjohtaja;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Teija Sarajärvi, henkilöstöjohtaja; ja

Antti Valtokari, johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus

Lisätietoja:

Teija Sarajärvi, henkilöstöjohtaja, puh. 010 686 7027

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 79 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 100 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.

Liitteet