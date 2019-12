December 17, 2019 04:02 ET

December 17, 2019 04:02 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 17.12.2019 klo 11.00

Valmet on saanut Irving Consumer Productsilta Advantage ThruAir -konetilauksen. Kyseessä on aiemmin vuonna 2019 käynnistetyn koneen uusintatilaus. Uusi kone on tarkoitus käynnistää vuonna 2022, ja se tukee Irvingin tavoitetta toimittaa korkealuokkaisia tuotteita Pohjois-Amerikan markkinoille.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Valmetilla ja Irvingillä on pitkä yhteistyösuhde, ja tämä on yhtiöiden viides yhteinen pehmopaperihanke. Valmet on aiemmin toimittanut ThruAir-koneen Maconin tehtaalle Fort Edwardiin Torontoon sekä pehmopaperikoneiden TM1 ja TM2 merkittävät uusinnat Saint Johniin. Irving ilmoitti äskettäin kaksinkertaistavansa korkealuokkaisten kotitalouspaperituotteiden kapasiteetin Maconin tehtaallaan ja aloittavansa välittömästi tehtaan laajennuksen.

”Uusi TAD-konelinja auttaa yritystämme kasvamaan ja toimittamaan asiakkaille huippulaadukkaita pehmopaperituotteita”, sanoo Irving Consumer Productsin toimitusjohtaja Robert K. Irving.

”Valmetilla ja Irvingillä on pitkä kokemus menestyksekkäistä yhteistyöhankkeista. Olemme innoissamme siitä, että voimme auttaa Irving Consumer Productsia saavuttamaan tuotanto- ja laatutavoitteensa. Irvingin tuotteet ovat erittäin arvostettuja vaativilla Pohjois-Amerikan markkinoilla, joilla pehmopaperituotteilta odotetaan parasta pehmeyttä, bulkkia ja imukykyä. Irvingin nopea päätös investoida TM9-pehmopaperikoneeseen on osoitus yhtiön menestyksestä. Yhteistyösuhteemme perustuu luottamukseen, yhteisiin tavoitteisiin ja tuloksellisuuteen”, toteaa Valmetin myyntijohtaja Jan Erikson.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmetin toimitus sisältää kokonaisen pehmopaperikoneen tuotantolinjan massankäsittelylaitteineen. Uusi linja sisältää Advantage ThruAir -pehmopaperikoneen, jossa on OptiFlo II TIS -perälaatikko, ThruAir-kuivaimet ja -ilmajärjestelmä sekä Advantage SoftReel -rullain. Toimitukseen kuuluvat myös sumun- ja pölynkäsittelyjärjestelmät, automaatiojärjestelmät, perustava tehdassuunnittelu ja neuvontapalvelut. Tuotantolinjan kapasiteetti kasvaa 75 000 pehmopaperitonnilla vuodessa Irvingin nykyiseen tuotantoon verrattuna.

Valmetin Advantage ThruAir -pehmopaperikone

Tietoa asiakkaasta Irving Consumer Products

Irving Consumer Products on Pohjois-Amerikan johtavia kotitalouspapereiden ja lastenvaippatuotteiden valmistajia. Irving Consumer Products -yrityksiä ovat Irving Tissue ja Irving Personal Care. Irving Tissue tuottaa sekä markkinoiden suosituimpia pehmopaperituotteita että korkealuokkaisia paperituotteita kauppojen omille tuotemerkeille useille Pohjois-Amerikan johtaville jälleenmyyjille. Irving Personal Care on ainoa lastenvaippojen ja housuvaippojen valmistaja Kanadassa. Huipputeknologiansa ja -laitteistonsa ansiosta ne valmistavat korkealuokkaisia oman tuotemerkin tuotteita suurimmille Pohjois-Amerikan asiakkaille. Lue lisää: www.irvingconsumerproducts.com.



Lisätietoja:

Jan Eriksson, Vice President, Sales, Tissue Mills Business Unit, Valmet, puh. +46 705 17 14 90

Soren Eriksson, Sales Director, Tissue Mills Business Unit, Valmet, puh. +1404 242 8845

VALMET

Konserniviestintä

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2018 oli noin 3,3 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää: www.valmet.com , www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely