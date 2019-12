Next Games Oyj Yhtiötiedote 18.12.2019 klo 10.30



Next Games Oyj:n optio-oikeuksilla 2014 on merkitty yhteensä 7 524 yhtiön uutta osaketta. Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin 18.12.2019 ja ne tuottavat samat oikeudet yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa rekisteröintipäivästä lähtien. Uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 19.12.2019.

Osakkeiden merkintähinta 3 705,57 euroa kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eikä yhtiön osakepääoma muutu osakemerkinnän johdosta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Merkintöjen seurauksena Next Games Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee 27 916 224 osakkeeseen.

Optio-oikeuksilla merkityt osakkeet liittyvät vuoden 2014 pääomaohjelmaan. Pääomaohjelman ehdot ja lisätietoja on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi .

Lisätietoja:

Saara Bergström

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

investors@nextgames.com

+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938



Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi

Jakelu



NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet