Sponda Oyj Lehdistötiedote 18.12.2019 klo 16:00

Christian Hohenthal nimitetty Spondan uudeksi toimitusjohtajaksi

Spondan uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Christian Hohenthal, joka aloittaa tehtävässä 1.2.2020. Hohenthal siirtyy tehtävään JLL:ltä, jossa hän on toiminut JLL Suomen toimitusjohtajana. JLL on yksi maailman johtavista kiinteistöalan asiantuntijayrityksistä, joka on ollut merkittävä kumppani sekä Blackstonelle että Spondalle useiden vuosien ajan.

Christian Hohenthal sanoo: “Olen innoissani saadessani aloittaa työt Spondalla yhdessä ammattitaitoisen ja sitoutuneen tiimin kanssa ja päästessäni jatkamaan Spondan portfolion ja liiketoiminnan kehittämistä ja lisäarvon luomista tulevien vuosien aikana. Tulemme yhdessä toteuttamaan kasvua tukevaa visiotamme”.

James Seppälä, Blackstone Head of Real Estate, Europe sanoo: “Nimittämällä Christianin jatkamme liiketoimintasuunnitelmamme toteuttamista keskittymällä palvelemaan asiakkaitamme sekä vahvistamaan Spondan ainutlaatuisen kiinteistöportfolion arvoa. Olemme erittäin iloisia siitä, että Christian on lupautunut johtamaan liiketoimintaamme eteenpäin JLL:n lukuisissa johtotehtävissä kertyneellä vahvalla kokemuksellaan”.

