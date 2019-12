December 18, 2019 11:04 ET

December 18, 2019 11:04 ET

ROBIT OYJ JOHDON LIIKETOIMET 18.12.2019 KLO 18.04

Robit Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Reponen, Kalle

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Robit Oyj

LEI: 743700NRL9EH2FLPH480

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700NRL9EH2FLPH480_20191218164612_2

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-17

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000150016

Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4 839 Yksikköhinta: 2,48 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 4 839 Keskihinta: 2,48 EUR

ROBIT OYJ

Ilkka Miettinen

Talousjohtaja

lLisätiedot:

Ilkka Miettinen

Puh. +358 50 384 8318

ilkka.miettinen@robitgroup.com

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com

Robit on voimakkaasti kansainvälistynyt kasvuyhtiö, joka myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen seuraavilla markkinasegmenteillä: kaivosteollisuus, louhinta ja tuenta, maanalainen rakentaminen sekä kaivonporaus. Yhtiön tarjonta jakaantuu kahteen tuote- ja palvelualueeseen: Top Hammer ja Down-the-Hole. Yhtiöllä on maailmalla 13 omaa myynti- ja palvelupistettä ja aktiivinen myyntiverkosto 115 maassa. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa: www.robitgroup.com