December 19, 2019 07:15 ET

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 19.12.2019 kello 14.15

Muutoksia Vincit Oyj:n johtoryhmässä

Saana Rossi on nimitetty yhtiön Chief People & Success Officeriksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2020 alkaen päävastuualueinaan henkilöstön kehittyminen, työssä onnistuminen, rekrytointi ja sisäinen viestintä. Samalla yhtiön nykyinen henkilöstöjohtaja ja johtoryhmän jäsen Johanna Pystynen ottaa vastuulleen yhtiön johtamismallin ja -rajapintojen kehittämisen sekä strategisten kyvykkyyksien johtamisen nimikkeenään Head of Leadership development. Johanna Pystynen jatkaa johtoryhmän jäsenenä muutoksen jälkeen.

Saana Rossi on vastannut Vincitin rekrytoinnista ja työnantajakuvasta vuodesta 2016 lähtien ja hänet on palkittu Suomen ensimmäisenä Vuoden rekrytoijana Rekrygaalassa vuonna 2018. Ennen siirtymistään Vincitille Saana on työskennellyt mm. Psyconilla ja Nansolla laaja-alaisesti vaativissa rekrytoinnin, HR:n ja sisäisen viestinnän kehittämistehtävissä.

Chief People & Success Officer Saana Rossi: "Vincit on poikkeuksellisen rohkea ja eteenpäin katsova yritys, jossa ihmisten onnistuminen ja vahva yrityskulttuuri ovat aina olleet toiminnan keskiössä. On mainiota päästä kehittämään Vincitiä eteenpäin ja mahdollistamaan niin yrityksen kuin sen ihmisten menestyminen myös jatkossa ja jatkaa Johannan viitoittamalla erinomaisella tiellä.”

Johanna Pystynen on toiminut Vincitin henkilöstöjohtajana vuodesta 2012. Johanna on johtanut Vincitin vuosina 2014–2016 Suomen parhaaksi ja vuonna 2016 Euroopan parhaaksi työpaikaksi (Great Place to Work) ja sai vuonna 2015 kansainvälisen Workforce Game Changers 2015 -johtamispalkinnon.

Head of Leadership development Johanna Pystynen: ”Vincit on uudistumisen kynnyksellä ja samalla strategiaa tukevien johtamismallien kehittäminen on noussut entistä ajankohtaisemmaksi teemaksi. Tuleva rooli mahdollistaa kokonaisvaltaisen keskittymisen näihin kiinnostaviin haasteisiin. Saanan kanssa yhteistyö tiivistyy ja olen erityisen iloinen tietäessäni, että henkilöstöjohtamiseen liittyvät tehtävät ovat jatkossakin hyvissä käsissä!”

Toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olemme tehneet kuluneen vuoden aikana rutkasti muutoksia johtoryhmäämme ja hakeneet siihen kokoonpanoa, joka edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla strategiamme toteuttamista. Saanan mukaantulon myötä tämä työ on tältä erää saatettu valmiiksi. Saanan kanssa työskentely on rikastuttanut omaa ajatteluani matkan varrella ja uskon hänestä olevana merkittävää hyötyä Vincitin menestymisessä myös jatkossa.”

“Johanna on jo pitkään vastannut päätyökseen meidän johtamismallin kehittämisestä sekä Vincitin yritysmuotoilusta. Hän on auttanut minua jäsentämään minkälaisella organisaatio- ja johtamismallilla meidän kannattaa vastata tulevaisuuden haasteisiin. Roolimuutosten myötä Johannan ensisijainen johtoryhmärooli päivittyy vastaamaan todellista työnkuvaa ja intohimon lähdettä.” Mikko Kuitunen jatkaa.

Vincit Oyj:n johtoryhmä 1.1.2020 alkaen:

Mikko Kuitunen, toimitusjohtaja

Jarkko Järvenpää, myyntijohtaja

Lasse Lundén, strategiajohtaja

Johanna Pystynen, Head of Leadership development

Saana Rossi, Chief People & Success Officer

Marko Tarkiainen, operatiivinen johtaja

Niklas Wasenius, talousjohtaja

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Mikko Kuituselle.

