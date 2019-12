TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.12.2019 KLO 14:00

Taaleri mukana Festivo-Porkka –yritysjärjestelyssä

Taalerin tytäryhtiö Taaleri Kapitaali on toiminut taloudellisena neuvonantajana ja Taaleri Varainhoito järjestäjänä kylmälaitevalmistaja Festivo Finland Oy:n 13 miljoonan euron vakuudellisen seniorijoukkolainan liikkeeseenlaskussa

Joukkolainan liikkeeseenlasku liittyy järjestelyyn, jossa Festivo Finland Oy on ostanut Huurre Group Oy:ltä kylmälaitevalmistaja Porkka Finland Oy:n, joka tytäryhtiöineen siirtyy osaksi Festivoa. Uudella kokonaisuudella on toimipisteitä Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Norjassa ja Iso-Britanniassa.

”On hienoa, että järjestämämme rahoituksen avulla Suomeen syntyy merkittävä kylmälaitealan toimija, kun Porkka Finland siirtyy takaisin kotimaiseen omistukseen. Olemme iloisia voidessamme missiomme mukaisesti olla jälleen mukana vahvistamassa kotimaista omistajuutta”, Taaleri Kapitaalin toimitusjohtaja Vesa Heikkilä sanoo.

”Järjestelyn myötä saamme muodostettua vahvan pohjoismaisen kylmälaitteiden valmistajan, joka on kilpailukykyinen kansainvälisillä markkinoilla. Pystymme toimintojen yhdistämisellä saamaan tehokkuutta ja myyntivoimaa meille tärkeissä markkinasegmenteissä”, Festivo Oy:n toimitusjohtaja Lasse Korpela sanoo.

Festivon vakuudellinen seniorijoukkolaina on nelivuotinen ja sen kiinteä korko on 9 prosenttia. Joukkolainaan liittyy 3 prosentin vuotuinen lisäkorko, joka maksetaan laina-ajan päättyessä. Joukkolainan liikkeeseenlaskupäivä oli 16.12. Joukkolainasta saadut varat käytetään pääasiassa Festivon nykyisen rahoituksen uudelleenjärjestelyyn ja uuden konsernin käyttöpääoman vahvistamiseen.

Joukkolainajärjestelyn oikeudellisena neuvonantajana toimi Asianajotoimisto Castrén & Snellman.

Festivo lyhyesti

Festivo on elintarvikkeiden kylmäketjun turvaamiseen erikoistunut konserni, joka koostuu kaupan jälkeen Suomen Kotikylmiö Oy:n ja Porkka Finland Oy:n alakonserneista. Konsernin emoyhtiönä toimii Festivo Finland Oy. Festivolla on myyntiyhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Iso-Britanniassa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on runsaat 50 miljoonaa euroa, ja henkilöstöä on vajaat 300.

Lisätietoja:

Vesa Heikkilä, toimitusjohtaja, Taaleri Kapitaali Oy, 050 355 541, vesa.heikkila@taaleri.com

Lasse Korpela, toimitusjohtaja, Festivo Oy, puh. 040 568 0990, lasse.korpela@festivo.fi





Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

