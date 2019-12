December 20, 2019 09:45 ET

December 20, 2019 09:45 ET

EFORE OYJ Pörssitiedote 20.12.2019 klo 16:45





Eforen taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2020





Efore Oyj:n tilikausi 2019 päättyy 31.12.2019.



Vuonna 2020 Efore julkaisee seuraavat tulostiedotteet:

- Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2019: 25.2.2020

- Puolivuosikatsaus 2020 (1.1.2020 - 30.6.2020): 13.8.2020



Varsinainen yhtiökokous pidetään 24.4.2020. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun

myöhemmin.



Vuosikertomus 2020 julkaistaan viikolla 13/2020.







EFORE OYJ