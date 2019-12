ORION OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.12.2019 klo 09.00





Orion Oyj (”Orion”) ja Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. (”Lotus”) ovat tehneet markkinointi- ja jakelusopimuksen koskien Orionin kehittämiä Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettuja Stalevo®- ja Comtan®-lääkkeitä osassa Aasiaa.

Sopimuksen mukaan Lotus saa oikeuden myydä ja markkinoida Stalevo®-tuotetta Bangladeshissa, Etelä-Koreassa, Filippiineillä, Hong Kongissa, Indonesiassa, Taiwanissa ja Vietnamissa sekä Comtan®-tuotetta Etelä-Koreassa, Filippiineillä, Hong Kongissa ja Taiwanissa. Sopimus astuu voimaan vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä edellyttäen, että tuotteiden viranomaishyväksynnät on saatu siirrettyä Lotukselle.

Orion vastaa sopimuksen piiriin kuuluvien tuotteiden valmistuksesta. Sopimus on voimassa viisi vuotta ensimmäisestä kaupallisesta myynnistä.

”Olemme tyytyväisiä saadessamme Lotuksen kumppaniksemme. Yhteistyö varmistaa, että Orionin tunnetut Parkinsonin taudin lääkkeet ovat jatkossakin potilaiden saatavilla sopimuksen piiriin kuuluvilla alueilla. Jatkamme työtä jakeluverkostomme kehittämiseksi myös muilla maantieteellisillä alueilla”, toteaa Orionin kaupallisten toimintojen johtaja Satu Ahomäki.

“Vahvistamme ja laajennamme läsnäoloamme Aasiassa investoimalla nopeimmin kasvaviin terapia-alueisiin. Keskushermostosairaudet ovat eittämättä yksi merkittävimmistä kasvualueista ja Parkinsonin taudin lääkkeet ovat yksi Orionin suurimmista tuoteperheistä. Yhteistyö Orionin kanssa vie meidät Parkinsonin taudin markkinalle ja olemme luottavaisia, että tuotteistoamme laajentamalle pystymme jatkamaan kestävää kasvua”, sanoo Petar Vazharov, johtaja, Alvogen APAC ja Lotus Pharmaceutical.

Lotus Pharmaceutical

Lotus on vuonna 1966 perustettu erityistuotteisin keskittynyt geneerinen lääkeyhtiö, jonka pääkonttori on Taiwanissa. Yhtiö tarjoaa maailmanlaajuisille markkinoille tabletti- ja kapselimuotoisia lääkkeitä keskushermostosairauksiin, sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpäsairauksiin, naistentauteihin ja liikalihavuuteen. Siitä tuli osa Alvogenia vuonna 2014. Lotus keskittyy ensisijaisesti nopeasti kasvavaan onkologiamarkkinaan. Yhtiöllä on huippuluokan T&K-toimintaa sekä valmistusta Taiwanissa ja Koreassa. Lisäksi Lotuksen omasta tutkimusputkesta tulevat korkean arvon tuotteet tavoittavat yhtiön omien toimintojen, Alvogenin kaupallisten yksiköiden, jotka kattavat yli 30 maata, sekä huipputason lääkeyhtiöiden kanssa tehtyjen yhteistyösopimusten myötä melkein kaikki markkinat maailmanlaajuisesti. Lotuksen osakkeet on listattu Taiwanin pörssissä.

Orion

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin liikevaihto vuonna 2018 oli 977 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B-osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.





