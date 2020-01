January 02, 2020 07:30 ET

SSH Communications Security Oyj:lle tärkeä PrivX®-teknologiaa koskeva patentti Yhdysvalloissa



Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) on myöntänyt SSH:lle patentin numero US10523445, joka suojaa turvallisen salasanattoman pääsyn palvelimiin hybridiympäristöissä, joissa on sekä perinteisiä kone­sali­palvelimia että pilviresursseja. SSH:lla on samaa keksintöä koskevia patenttihakemuksia vireillä myös EU:ssa ja muilla keskeisillä alueilla.

IBM:n tuoreen tutkimuksen1 mukaan 85% suurista yrityksistä operoi monipilviverkkoja ja 98% suunnittelee jatkos­sa käyttävänsä useita hybridipilviä. Valtaosalla näistä yrityksistä on jatkossakin käytössä suuri määrä perinteisiä konesalipalvelimia, joita ne operoivat yhdessä uusien pilviresurssien kanssa.

Patentti antaa SSH:n PrivX-tuotteelle merkittävän kilpailuedun uuden sukupolven PAM-markkinoilla (Privileged Access Management) hybridiympäristöissä, jotka ovat olennainen työkalu yrityksille niiden ottaessa käyttöön pilviresursseja. PrivX-tuotteen kyky tukea näitä hybridiympäristöjä saumattomasti on merkittävä kilpailuvaltti nopeasti kasva­valla PAM-markkinalla, jonka koko on useita miljardeja euroja vuodessa.

“Olemme tyytyväisiä, että USPTO on tunnistanut PrivX-teknologian ainutlaatuisuuden ja myöntänyt tälle keksinnölle patentin”, sanoo SSH:n toimitusjohtaja Kaisa Olkkonen. “Patentti validoi PrivX:n tärkeän ominaisuuden, joka mahdollistaa turvallisen, salasanattoman ja tarpeeseen perustuvan pääsyn hybridiverkkoihin tavalla, joka on käyttäjille läpinäkyvä.”

SSH:lla on kattava yli 70 patentin ja patenttihakemuksen salkku, joka kattaa kaikki yrityksen avaintuotteet ja kasvattaa omistaja-arvoa varmistamalla SSH:lle toimintavapauden (freedom to operate) sekä erottaa sen tuotteita kilpailijoista.



