Silmäasema Oyj: Johdon liiketoimet – Sirkkaliisa Kulmala



Silmäasema Oyj

Johtohenkilöiden liiketoimet

5.1.2020 klo 19.40



Silmäasema Oyj - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Sirkkaliisa Kulmala

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: SILMA

LEI: 743700LM1ZRKRMCG7U81

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700LM1ZRKRMCG7U81_20200105081700_6

Liiketoimen päivämäärä: 2020-01-02

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000243399

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 10 468 Yksikköhinta: 6 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 10 468 Keskihinta: 6 EUR



SILMÄASEMA OYJ



Lisätiedot:

Niina Streng, viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 322 5195



Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.