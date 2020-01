KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.1.2020 klo 13.15





KESLA OYJ:N YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT SAATETTU PÄÄTÖKSEEN

Kesla Oyj ilmoitti 9.12.2019 käynnistävänsä koko henkilöstöään koskevat yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut henkilöstömäärän sopeuttamiseksi ja työvoiman käytön vähentämiseksi alkuvuoden 2020 kysyntää vastaavaksi. Neuvottelujen arvioitiin johtavan enimmillään yhdeksän (9) henkilön vähentämiseen ja enintään 90 päivän lomautuksiin, jotka toteutetaan 30.6.2020 mennessä.

Henkilöstömäärän sopeuttaminen yhdeksän (9) henkilön vähentämisen osalta kyetään toteuttamaan ilman henkilöstön irtisanomisia. Työvoiman käytön vähentäminen toteutetaan neuvotteluissa sovittujen lomautusmenettelyjen mukaisesti 30.6.2020 mennessä.





