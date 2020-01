Ilkka-Yhtymä Oyj Sisäpiiritieto 8.1.2020, klo 14.00



ILKKA-YHTYMÄ OYJ OSTAA OSAKE-ENEMMISTÖN LIANA TECHNOLOGIES OY:STÄ



Ilkka-Yhtymä Oyj on hankkinut 8.1.2020 osake-enemmistön (67 %) Liana Technologies Oy:stä. Liana Technologies on Suomen suurin markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava ohjelmistoyritys. Yhtiön pääkonttori ja tuotekehitys sijaitsee Oulussa. Lisäksi yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Tukholmassa, Pariisissa, Münchenissä, Dubaissa ja Hongkongissa. Yritys on perustettu vuonna 2005 nimellä Koodiviidakko Oy, joka on nyt Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö.



Liana Technologies -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 14,2 milj. euroa, liikevoitto noin -0,3 milj. euroa ja taseen loppusumma noin 13 milj. euroa. Konsernin henkilöstömäärä on noin 210. Suomi on tällä hetkellä päämarkkina-alue. Yhtiö kasvaa ja kansainvälistyy myös valitsemillaan markkina-alueilla, ja sillä on noin 3 500 pitkäaikaista yritysasiakasta eri maissa. Yhtiö toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja yli 75 % liikevaihdosta on jatkuvalaskutteista.



Osakkeista (67%) maksettu kauppahinta on noin 15 milj. euroa. Kauppahinta on rahoitettu kassavaroilla ja kauppasumma on maksettu kaupantekohetkellä.



Yrityskaupan myötä Ilkka-Yhtymä laajentaa toimintaansa perinteiseltä media-alalta digitaaliseen markkinointi- ja viestintäteknologiaan. Konserni saa valikoimaansa uusia digimarkkinoinnin ja -viestinnän palveluita, lisää ammattitaitoista henkilöstöä sekä merkittäviä uusia pitkäaikaisia asiakkuuksia.



- Lianan tuotteet ja palvelut täydentävät Ilkka-Yhtymä-konsernin tarjoomaa ja yrityskauppa toteuttaa konsernin strategian mukaisia panostuksia kasvuun sekä digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin, kertoo Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Olli Pirhonen. Lianan kehittämät digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän alustat mahdollistavat liiketoiminnan kasvun myötä merkittävän kannattavuuden parantumisen tulevaisuudessa. Ilkka-Yhtymä uutena pääomistajana tuo lisää resursseja Lianan toiminnan kehittämiseen ja kasvun edistämiseen, Pirhonen jatkaa.



- On hienoa, että Lianalle löytyi kumppani, joka voi tukea ja auttaa yhtiötä sen tulevissa kasvun vaiheissa, yhtiön toimitusjohtaja Samuli Tursas kertoo. Meille perustajaosakkaille oli tärkeää säilyttää yhtiön omistus kotimaassa ja löytää saman arvopohjan jakava pääomistaja, Tursas jatkaa.



Yhtiön perustajista Samuli Tursas ja Juha-Mikko Ahonen jatkavat yhtiön toiminnassa ja merkittävinä osakkaina. Ilkka-Yhtymä-konsernin talousraportoinnissa Liana Technologies Oy tullaan raportoimaan omana segmenttinään.



Kutsu Ilkka-Yhtymän tiedotustilaisuuteen tiistaina 14.1.2020



Ilkka-Yhtymä esittelee tiistaina 14.1.2020 Liana Technologies -yritysoston lehdistölle, sijoittajille ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 12.00 alkaen. Tiedotustilaisuus järjestetään Bottalla Snellman-kabinetissa os. Museokatu 10, 00100 Helsinki. Yritysoston esittelevät Ilkka-Yhtymä Oyj:n toimitusjohtaja Olli Pirhonen ja Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja Samuli Tursas.



Ilmoittautumiset tiedotustilaisuuteen Petra Rintalalle 10.1.2020 mennessä puh. 050 511 4832 tai etunimi.sukunimi@ilkka-yhtyma.fi.



