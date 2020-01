January 09, 2020 01:28 ET

Raisio Oyj, lehdistötiedote 9.1.2020

RAISION KAURATUOTANTO VALMIS VASTAAMAAN KANSAINVÄLISEN KYSYNNÄN KASVUUN

Raisio-konserni etenee kansainvälisen kauraliiketoiminnan rakentamisessa. Yhteensä noin kahdeksan miljoonan euron investoinnit Nokialla sijaitsevaan kauramyllyyn mahdollistavat suomalaisten kauratuotteiden viennin ja lisäarvotuotteiden valmistamisen.

Raision strategian keskeisenä tavoitteena on kasvattaa kauraliiketoiminnasta toinen kansainvälinen tukijalka Benecol-liiketoiminnan rinnalle.

– Investoinnin ansiosta kauramyllymme on nyt huippukunnossa. Lisäsimme kauramyllyn kapasiteettia ja kyvykkyyttämme valmistaa erilaisia kauratuotteita Suomen ja Euroopan kasvavaan kysyntään. Euroopassa kaurabuumi on vasta alkamassa, joten kasvunäkymät ovat kiinnostavat, Raisio Oyj:n toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi kertoo.

Lisäarvoa gluteenittomuudesta ja kauran kuidusta

Pitkäjänteisen tuotannon kehittämisen myötä Raisio pystyy muun muassa valmistamaan gluteenittomia kauratuotteita Nokian myllyllä alkuvuodesta 2020 alkaen. Kaura on luontaisesti gluteeniton vilja, mutta normaalissa tuotannossa sen joukossa on pieniä määriä muita viljoja. Gluteenittomien kauratuotteiden tuotantoprosessissa on useita erilaisia puhdistusvaiheita, joiden avulla vieraat viljat poistetaan kauran seasta. Tuotteiden gluteenittomuus varmistetaan useilla analyyseilla.

– Investoimme omaan gluteenittomien kauratuotteiden valmistukseen, jotta pystymme kilpailukykyisesti vauhdittamaan laadukkaiden suomalaisten elintarvikkeiden vientiä kuluttajille ja teollisuusasiakkaille. Ensimmäiset Nokian myllyllä valmistetut gluteenittomat Elovena Gluten-free -tuotteet ovat kaupoissa tammi-helmikuun vaihteessa 2020, Pekka Kuusniemi sanoo.

Lisäksi kauramyllyllä voidaan nyt valmistaa kaurakuitutuotteita, joissa on erityisen runsaasti beetaglukaania. Beetaglukaani on kauran kuitu, joka alentaa kolesterolia ja tasaa veren sokeritason vaihtelua.

Mittavat investoinnit kasvipohjaisiin elintarvikkeisiin

Kauramyllyn kehittämisen lisäksi Raisio rakentaa parhaillaan kasvipohjaisia lisäarvotuotteita valmistavaa tuotantolaitosta. Laitoksen kustannusarvio on noin 45 miljoonaa euroa ja se valmistuu vuonna 2021. Panostukset tuotannon kehittämiseen tukevat toisiaan, sillä kauramylly pystyy nyt tuottamaan ainesosia myös Raision tehdasalueelle nousevaan uuteen tuotantolaitokseen.

– Lyhyellä tähtäimellä kasvuodotuksemme kohdistuvat erityisesti kauratuotteiden vientiin teollisuusasiakkaille, mutta strategisena tavoitteenamme on rakentaa kansainvälisiä kuluttajia kiinnostava Elovena-brändi, Kuusniemi toteaa.





