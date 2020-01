Hoivatilat Oyj

Pörssitiedote 13.1.2020 kello 09:00 EET

Hoivatilat Oyj:n johtoryhmään uusi jäsen

KTM Jussi Vikman on nimitetty Hoivatilat Oyj:n asiakkuusjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 13.1.2020 alkaen. Hänen vastuullaan on kunta-asiakkuuksien sekä mm. koulutilojen myynnin johtaminen ja kehittäminen.

”Jussi täydentää johtoryhmäämme erinomaisesti. Hänellä on vuosien kokemus julkisista hankinnoista ja hän ymmärtää hyvin kuntien toimintaympäristöä ja tilatarpeita. Jussilla on vahva osaaminen ja kokemus myynnin johtamisesta, ja sen vuoksi myös keskeinen rooli koko asiakkuustiimin toiminnassa”, sanoo Hoivatilojen toimitusjohtaja Jussi Karjula.

Hoivatilat Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on 13.1.2020 alkaen:

Jussi Karjula, Toimitusjohtaja

Riku Patokoski, Varatoimitusjohtaja

Tommi Aarnio, Talousjohtaja

Riikka Säkkinen, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja

Timo Wikberg, Liiketoimintajohtaja

Juhana Saarni, Kiinteistöjohtaja

Jussi Vikman, Asiakkuusjohtaja

