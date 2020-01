HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.1.2020 KLO 16.30

Muutos Huhtamäen johtoryhmässä

Leena Lie, markkinointi- ja viestintäjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen, on päättänyt lopettaa Huhtamäen palveluksessa siirtyäkseen uusien haasteiden pariin.

“Haluan kiittää Leenaa hänen panoksestaan ja toivotan hänelle menestystä tulevaisuuteen”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja, ottaa markkinoinnin ja viestinnän vastuulleen omien tehtäviensä lisäksi, kunnes Leena Lien seuraaja on nimitetty.

Tämä muutos astuu voimaan 16.1.2020.

Yllämainittujen muutosten seurauksena konsernin johtoryhmän jäsenet ovat:

Charles Héaulmé (puheenjohtaja), toimitusjohtaja;

Clay Dunn, johtaja, North America;

Olli Koponen, johtaja, Flexible Packaging;

Eric Le Lay, johtaja, Foodservice Europe-Asia-Oceania and Fiber Packaging

Thomas Geust, talousjohtaja;

Marina Madanat, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja;

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja ja markkinointi- ja viestintäjohtaja; ja

Antti Valtokari, johtaja, tietohallinto ja prosessitehokkuus.

Lisätietoja:

Teija Sarajärvi, henkilöstö- ja työturvallisuusjohtaja ja markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 010 686 7027

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 81 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.