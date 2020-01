Tulosvaroitus: Silmäasema nostaa arviotaan vuoden 2019 oikaistusta käyttökateprosentista





Silmäasema Oyj

Pörssitiedote

21.1.2020 klo 20.30



Silmäasema nostaa arviotaan vuoden 2019 oikaistun käyttökateprosentin kehityksestä.

Oikaistun käyttökateprosentin arvion nostaminen perustuu ennustetta parempaan myyntiin marras-joulukuussa 2019, mikä kasvatti myyntikatetta sekä optisessa kaupassa että Silmäklinikoissa. Lisäksi kiinteät kulut olivat marras-joulukuussa ennustettua alhaisemmat tehostamisohjelman edettyä ennakoitua paremmin.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2019:

Silmäasema arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan selvästi edellisvuodesta sekä oikaistun käyttökateprosentin olevan selvästi edellisvuotta parempi (2018: 9,6%) ilman vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutusta.

Aiemmat näkymät vuodelle 2019 (annettu 26.11.2019):

Silmäasema arvioi koko vuoden vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan selvästi edellisvuodesta sekä oikaistun käyttökateprosentin olevan hieman edellisvuotta parempi (2018: 9,6%) ilman vuoden 2019 alusta käyttöönotetun IFRS 16 -standardin vaikutusta.

Tämä on kolmas kerta, kun Silmäasema nostaa vuoden 2019 näkymiään. Ensimmäisen kerran Silmäasema nosti vuoden 2019 näkymiään 18.9.2019, jolloin se nosti arviotaan vertailukelpoisen liikevaihdon ja oikaistun käyttökateprosentin kehityksestä. 26.11.2019 Silmäasema nosti arviotaan vertailukelpoisen liikevaihdon kehityksestä.



Silmäasema julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteen 31.3.2020.



SILMÄASEMA OYJ



Lisätietoja antaa

Toimitusjohtaja Jussi Salminen, p. 040 834 5818

Talousjohtaja Sari Nordblad, p. 050 552 7247

Viestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö Niina Streng p. 050 322 5195





Silmäasema on kotimainen yritys, joka tarjoaa maanlaajuisesti kaikki näkemisen ja silmäterveyden tuotteet ja palvelut. Silmäasema on Suomen suurin yksityinen silmäleikkauksia tarjoava silmäsairaalaketju sekä toiseksi suurin optikkoketju. Silmäasema-ketjulla on lähes 150 myymälää ja 13 silmäsairaalaa Suomessa sekä kahdeksan myymälää Virossa. Silmäasema-ketjun palveluksessa työskentelee yli 1 000 näkemisen ja silmäterveyden ammattilaista. Silmäasema-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 122,9 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate 11,8 miljoonaa euroa.