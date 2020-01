SATO Oyj pörssitiedote 23.1.2020 klo 16.00



SATO Oyj:n hallitus on tänään 23.1.2020 tehnyt päätöksen, jonka mukaan yhtiö siirtyy käyttämään tuottoihin perustuvaa arvostusmenetelmää sijoituskiinteistöjensä arvon määrittämisessä. Arvostusmenetelmän muutoksen seurauksena yhtiön sijoituskiinteistöjen arvon odotetaan kasvavan 400-500 miljoonalla eurolla ja siten vuoden 2019 tuloksen arvioidaan paranevan vastaavasti. Yhtiö siirtyy tuottoihin perustuvaan arvostusmenetelmään tilinpäätöksessä 31.12.2019. SATO Oyj:n vuoden 2019 tulos julkistetaan 27.2.2020.



Ennen muutosta SATO Oyj on käyttänyt markkinoihin perustuvaa arvonmääritystä eli niin kutsuttua kauppa-arvomenetelmää, jossa sijoituskiinteistöjä on arvotettu suhteessa markkinassa esiintyviin verrannollisiin sijoituskiinteistöihin, joiden hinta on tiedossa. Tuottoihin perustuva arvostusmenetelmä perustuu nettovuokratuottojen kassavirtaan.



Muutoksessa on siten kyse kirjanpidollisen arvion muutoksesta, ja muutoksen vaikutus kirjataan yhtiön konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen siitä kaudesta lähtien, kun muutos tapahtuu.



Tuottoarvomenetelmä mahdollistaa yhtiölle paremman vertailun muiden kiinteistösijoitustoimijoiden kanssa.



SATO Oyj:n ulkopuolisena kiinteistöjen arvioitsijana toimii Jones Lang LaSalle Finland Oy (JLL).



Muutosta ei sovelleta takautuvasti.



