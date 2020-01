HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.1.2020 KLO 16.15



Huhtamäki julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteensa 13.2.2020

Huhtamäki Oyj julkaisee vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteensa torstaina 13.2.2020 noin kello 8.30 (CET +1). Katsaus on saatavilla osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat heti julkistamisen jälkeen.

Tiedotustilaisuus

Tilaisuus analyytikoille ja medialle pidetään kello 11.00 Huhtamäen pääkonttorissa, Revontulenkuja 1, Espoo. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Charles Héaulmé ja talousjohtaja Thomas Geust esittelevät tuloksen. Englanninkielinen tulosesitys on saatavilla osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat noin kello 11.00.

Pyydämme ennakkoilmoittautumista tiedotustilaisuuteen tiistaihin 11.2. mennessä sähköpostitse osoitteeseen ir@huhtamaki.com tai puhelimitse Arto Gröndahlille numeroon 010 686 7107.

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen yhdistetty audio webcast ja puhelinkonferenssi pidetään torstaina 13.2.2020 kello 13.00. Johdon tulosesityksen jälkeen on varattu aikaa kysymyksille. Audio webcastia ja puhelinkonferenssia voi seurata reaaliajassa osoitteessa:

https://huhtamaki.videosync.fi/2019-q4-results

Mikäli haluat esittää kysymyksiä, voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen sen alkamista toiseen seuraavista numeroista:

Suomi: +358 981 710 310

Iso-Britannia: +44 333 300 08 04

Yhdysvallat: +1 631 913 14 22

Vahvistuskoodi on 84744205#

Englanninkielinen audio webcast ja puhelinkonferenssi ovat saatavilla tallenteena pian puhelun päätyttyä osoitteessa www.huhtamaki.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Calle Loikkanen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7125

Arto Gröndahl, asiantuntija, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 010 686 7107

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti toimiva ruuan ja juoman pakkaamisen asiantuntija. 81 tuotantolaitoksen ja 24 vain myyntiin keskittyvän yksikön verkostomme yhteensä 35 maassa antaa meille erinomaiset valmiudet tukea asiakkaidemme kasvua kaikkialla, missä he toimivat. Noin 18 800 työntekijäämme kehittää ja valmistaa kolmea eri teknologiaa hyödyntäen pakkauksia, jotka auttavat huipputuotteita saavuttamaan enemmän kuluttajia, helpommin. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 3,1 miljardia euroa. Emoyhtiö Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa. Lisätietoja osoitteessa www.huhtamaki.fi.