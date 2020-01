Incap Oyj Pörssitiedote 24.1.2020 klo 9.00 (EET)

Muutokset johto/hallitus/tilintarkastajat

Greg Grace nimitetty Incapin johtoryhmään

Incap Oyj on tänään nimittänyt Greg Gracen Incap-konsernin Viron toimintojen johtajaksi, Incap Electronics Estonian toimitusjohtajaksi ja Incap-konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Greg Grace (s.1971, BA) on työskennellyt Incapissa vuodesta 2018. Hän on viimeksi toiminut liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana Incapin tytäryhtiössä Incap Electronics Estoniassa. Ennen Incapia Grace on toiminut muun muassa toimitusjohtajana ja myyntijohtajana Skano Groupissa, Baltian liiketoiminnan kehityspäällikkönä Coca-Cola HBC Baltics AS:ssa ja toimitusjohtajana NSB Kaubanduse AS:ssa.

“Toivotan Greg Gracen lämpimästi tervetulleeksi Incapin johtoryhmään. Olen myös tyytyväinen voidessani siirtää hänelle Viron toimintojemme vastuun ja Viron yhtiön toimitusjohtajuuden”, toteaa Incap Oyj:n toimitusjohtaja Otto Pukk.

Incapin johtoryhmässä toimivat 24.1.2020 alkaen seuraavat henkilöt: Otto Pukk, toimitusjohtaja; Greg Grace, johtaja, Viron toiminnot; Murthy Munipalli, johtaja, Intian toiminnot ja Aasian myynti sekä Antti Pynnönen, talousjohtaja.

