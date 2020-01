ROBIT OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 24.1.2020, KLO 14.20



ROBIT UUDELLEENORGANISOI MYYNTITOIMINTOJAAN HONGKONGISSA

Robit on uudelleenorganisoinut ja siirtänyt tytäryhtiönsä liiketoiminnan Hongkongissa Millionbase International Ltd:lle.

Millionbase International Ltd. jatkaa Robitin myyntiä ja asiakaspalvelua yhtiön DTH- tarjonnan jakelijana Hongkongissa. Millionbase ottaa vastatakseen myös nykyisen paikallisen varaston.

Samuel Wong, Millionbase Ltd:n toimitusjohtaja kommentoi: “Kumppanuus vahvistaa läsnäoloamme ja asiakaspalveluamme Hongkongin alueella toimiville paikallisille ja kansainvälisille asiakkaille. On ilo saada liittyä osaksi globaalia Robit-tiimiä. Olemme vakuuttuneita, että pystymme yhdessä kasvattamaan yhtiön myyntiä alueella”.

“Robit Asia Ltd: n toimitusjohtajana Hongkongissa saamani kokemukseni perusteella, olen vakuuttunut, että uusi rakenne vastaa hyvin Robitin odotuksia ja tavoitteita alueella. Tuleva yhteistyö Millionbase Ltd: n kanssa kohdentaa palvelumme paremmin Robitin asiakkaille.”, toteaa Juha Niskanen, VP Region Asia, Robit.

