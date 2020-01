Saga Furs Oyj tilinpäätöstiedote 28.1.2020 klo 15.30





TILIKAUDEN 2018/2019 TULOS PARANI, MUTTA JÄI EDELLEEN TAPPIOLLISEKSI

Tämä on tiivistelmä Saga Furs Oyj:n julkaisemasta tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com .

KESKEISTÄ KOKO TILIKAUDELTA 1.11.2018–31.10.2019 (1.11.2017–31.10.2018)

Saga Furs Oyj:n tilikauden 1.11.2018–31.10.2019 välitysmyynnin arvo laski 6 prosenttia 297 miljoonaan euroon (2017/2018: 314 milj. euroa)

Minkinnahkojen euromääräinen hintataso laski 6 prosenttia ja ketunnahkojen nousi 2 prosenttia edellisestä tilikaudesta

Välitetty nahkamäärä laski 5 prosenttia 8,8 miljoonaan nahkaan (9,3 milj. nahkaa)

Konsernin liikevaihto laski 2 prosenttia ja oli 44,7 miljoonaa euroa (45,7 milj. euroa)

Konsernin liiketulos parani 2,1 miljoonaa euroa liikevaihdon laskusta huolimatta. Liiketulos jäi kuitenkin 2,4 miljoonaa euroa tappiolliseksi (-4,5 milj. euroa)

Konsernin nettorahoitustuotot laskivat 38 prosenttia ja olivat 1,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa)

Konsernin tulos ennen veroja parani 1,0 miljoonaa euroa ja oli 0,7 miljoonaa euroa tappiollinen (-1,7 milj. euroa)

Konsernin osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (-0,43 euroa edellisellä tilikaudella)

Hallitus ehdottaa 29.4.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2018–31.10.2019 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,50 euroa osaketta kohti.

Toisen vuosipuoliskon välitysmyynti ja liikevaihto kasvoivat vertailukaudesta

Puolivuosikauden 1.5.2019–31.10.2019 välitysmyynnin arvo kasvoi 9 prosenttia 170 miljoonaan euroon (2017/2018: 156 milj. euroa)

Konsernin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 24 miljoonaa euroa (23 milj. euroa)

Konsernin liiketulos parani 1,5 miljoonaan euroon (0,1 milj. euroa)

Konsernin tulos ennen veroja laski 1,1 miljoonaan euroon (1,2 milj. euroa)





KONSERNIN AVAINLUKUJA 5/19–10/19 11/18–10/19 5/18–10/18 11/17–10/18 6 kk 12 kk 6 kk 12 kk Välitysmyynnin arvo, milj. euroa 170,2 296,9 155,9 314,4 Välitetty nahkamäärä, 1 000 kpl 5 573 8 830 5 364 9 341 Liikevaihto, milj. euroa 24,0 44,7 22,8 45,7 Liiketulos, milj. euroa 1,5 -2,4 0,1 -4,5 Tulos ennen veroja, milj. euroa 1,1 -0,7 1,2 -1,7 Osakekohtainen tulos, euroa 0,23 -0,19 0,40 -0,43 Oman pääoman tuotto, (ROE) % 0,9 % -0,8 % 1,6 % -1,7 % Sijoitetun pääoman tuotto, (ROI) % 1,1 % 0,2 % 1,1 % -0,5 %





ARVIO MARKKINAKEHITYKSESTÄ PÄÄMARKKINA-ALUEILLA

Turkis on edelleen muodissa, ja ketun somistekäyttö jatkuu runsaana. Saga Fursin vuosia jatkunut vastuullisuusohjelma ja pitkä yhteistyö kansainvälisten muotitalojen kanssa ovat avainasemassa suunnittelijoiden ja kuluttajien luottamuksen säilyttämisessä ja voittamisessa. Alkaneella myyntikaudella yhtiö myy minkin-, ketun- ja suomensupinnahkoja vain WelFur-sertifioiduilta tiloilta, mikä vahvistaa yhtiön johtoasemaa vastuullisesti tuotettujen nahkojen kauppapaikkana.

Kiina on merkittävin markkina-alue sekä minkin- että ketunnahoille: noin 75 prosenttia Saga Fursin välittämistä minkinnahoista ja hieman alle 70 prosenttia ketunnahoista päätyivät tilikaudella 2018/2019 kiinalaisille ostajille. Muita merkittäviä turkisnahkojen markkina-alueita ovat Etelä-Korea, Venäjä sekä muotimarkkinat Länsi-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Turkispukineiden ja -somisteiden vähittäiskauppa on ollut vertailukautta hitaampaa kaikilla päämarkkina-alueilla johtuen lämpimästä alkutalvesta ja talouden kehityksestä.

Kauppasota USA:n kanssa ja sen seurauksena nousseet tuontitullit ovat tehneet kuluttajat epävarmoiksi, mikä hidastaa Kiinan kansantalouden ja samalla turkispukinemarkkinan kehitystä. Kiinan kansantalouden kasvuvauhti hidastui 6,1 prosenttiin vuonna 2019, ja sen ennakoidaan pysyvän suhteellisen alhaisena myös 2020. Kiinan valuutan juanin mahdollinen heikentyminen vaikuttaisi turkisnahkojen eurohintaa alentavasti. Valuutan heikkeneminen vähentäisi jo muutoinkin laskenutta kuluttajien ostovoimaa Kiinassa.

Saga Fursin kiinalaiset asiakkaat ovat sopeuttaneet nopeasti liiketoimintaansa vallitseviin markkinaoloihin ja kulutuskysynnän muutoksiin. Muun muassa verkkokaupan kasvu turkispukineissa on voimakasta. Pukineita varioidaan hinnan, tyylin ja käytettävien materiaalien mukaan useille eri kuluttajasegmenteille, ja perinteisten minkkiturkkien valmistusta on vähennetty. Minkinnahkojen käyttö asusteissa, somisteina ja vuorina on suosittua. Alhainen minkin hinta on kannustanut valmistajia kehittämään muun muassa erilaisia kääntöpukineita hyvälaatuisista nahoista. Suomalaisten ketunnahkojen käyttö pukineiden somisteissa on kasvanut, mutta kysyntä reagoi herkästi hintatason muutoksiin. Somistekäyttöön tarkoitettujen ketunnahkojen kauppa sujui hyvin syyskuun huutokaupan hinnannousuun saakka, mutta hidastui sen jälkeen. Myymättömien talvipukineiden, myös turkispukineiden ja turkissomisteisten pukineiden, varastot ovat Kiinassa ajankohtaan nähden varsin suuret. Näiden tekijöiden odotetaan vaikuttavan kiinalaisten asiakkaiden ostokäyttäytymiseen erityisesti alkukauden huutokaupoissa.

Etelä-Korean markkinoilla sään ja taloustilanteen lisäksi poliittinen tilanne on vaikuttanut vähittäiskauppaan negatiivisesti. Hintakilpailu on saanut valmistajat vähentämään minkkipukineiden valmistusta merkittävästi. Sen sijaan ketunnahkojen kysyntä muun muassa untuvatakkien somisteena on jatkunut vahvana. Eteläkorealaisten asiakkaiden nahkaostot Saga Fursilta ovat kasvaneet vuosia. Yhtiön huutokaupoista on muodostumassa korealaisille asiakkaille tärkein raaka-ainelähde pohjoisamerikkalaisten minkinnahkojen tarjonnan kasvun myötä.

Venäjän markkinoiden elpyminen jatkuu hitaana, vaikka osa perinteisimmistä turkisliikkeistä on joutunut lopettamaan. Ruplan kurssin vahvistuminen on lisännyt kuluttajien ostovoimaa. Venäjän markkinoille myytyjen minkinnahkojen määrä Saga Fursin huutokaupoissa kasvaa tasaisesti samoin kuin somistekäyttöön tarkoitettujen ketunnahkojen myynti. Myös Venäjän oma turkispukineiden tuotanto on kasvanut. Turkki on kasvattanut uudelleen merkitystään venäläisten turistien suosimana turkissomisteisten vaatteiden ostopaikkana.

LIIKETOIMINNAN KEHITYSNÄKYMÄT

Minkinnahkojen tuotanto Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa laski vuonna 2019 noin 25 prosenttia edellisvuodesta. Markkinoille tuleva nahkamäärä lienee heikosti sujuneen vähittäismyyntikauden jälkeen kuitenkin edelleen liian suuri tämänhetkiseen kysyntään nähden. Lisäksi minkkitarhauksen kannattavuus on ollut jo usean vuoden ajan erittäin heikko. Näiden seurauksena Saga Furs arvioi minkinnahkojen tuotannon laskun jatkuvan edelleen vuonna 2020. Yhtiö arvioi ketunnahkojen tuotanto- ja tarjontamäärien säilyvän melko vakaana Suomessa tarhauksen heikosta kannattavuudesta riippumatta.

Saga Furs Oyj järjestää alkaneella tilikaudella joulukuussa 2019 pidetyn huutokaupan lisäksi huutokaupat maalis-, kesä- ja syyskuussa 2020. Yhtiö arvioi asemansa markkinoilla olevan vahva ja arvioi tarjoavansa tilikauden huutokaupoissa lähes 12 miljoonaa minkin-, 2,0 miljoonaa ketun- ja 160 000 suomensupinnahkaa. Määrät sisältävät päättyneeltä tilikaudelta siirtyneet jo lajitellut 690 000 minkin- ja 240 000 ketunnahkaa. Tarjottava minkinnahkamäärä on yhtiön historian suurin johtuen yhtiön markkinaosuuden voimakkaasta kasvusta Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Yhtiö arvioi nahkakohtaisten kustannusten laskevan hieman edellisestä tilikaudesta kasvavan nahkamäärän tehostaessa toimintaa. Yhtiön rahoitusvolyymin arvioidaan kasvavan selvästi, koska Saga Fursin välittämän nahkamäärän lisäys kasvattaa sekä tuottaja- että ostajarahoitusta. Lisäksi tarhauksen heikon kannattavuuden vuoksi tuottaja-asiakkaiden odotetaan käyttävän suhteessa edellistä tilikautta enemmän yhtiön tarjoamaa rahoitusta.

Arvioiden tekeminen tilikauden 2019/2020 huutokauppojen myyntituloksista on yhtiön joulukuun 2019 huutokaupan perusteella ennenaikaista. Selvästi kasvavan minkinnahkamäärän ansiosta välitysmyynnin arvon ja liikevaihdon arvioidaan kasvavan. Tilikauden tulos riippuu tulevien huutokauppojen myyntituloksista, joiden todennäköistä kehitystä on nykyisessä markkinatilanteessa mahdoton arvioida.



HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden 1.11.2018–31.10.2019 jakokelpoisista varoista jaetaan osinkona osakkeenomistajille 0,50 euroa osaketta kohti. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 4.5.2020 ja maksupäiväksi 11.5.2020. Kaikki osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevat osakkeet, lukuun ottamatta emoyhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ovat oikeutettuja osinkoon tilikaudelta 2018/2019.

Vantaalla 28.1.2020

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja Juha Huttunen, puh. 09 849 8326, juha.huttunen@sagafurs.com

www.sagafurs.com

Liite