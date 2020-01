15:30 Lontoo, 17:30 Helsinki, 30.01.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP: ILMOITUS JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMISTA

Pörssitiedote

Afarak Group on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

Ilmoitusvelvollinen:

Nimi: Atkey Ltd

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(x) oikeushenkilö

(1) Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Djakov, Aida

Asema: Muu johtava asema

Liikkeeseenlaskija: Afarak Group Oyj

LEI: 743700KOUL1GQQQREP40

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700KOUL1GQQQREP40_20200130111018_3

Liiketoimen päivämäärä: 2020-01-28

Instrumentin tyyppi: OSAKE

ISIN: FI0009800098

Liiketoimen luonne: Panttaus

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot:

(1): Volyymi: 62.000.000 Yksikköhinta: N/A

Liiketoimien yhdistetyt tiedot:

(1): Volyymi: 62.000.000 Keskihinta: N/A

Aktey Ltd:n ilmoituksen mukaan Aktey Ltd omistaa yhteensä 62.126.701 osaketta, eli noin 24,65 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Helsingissä, 30.01.2020

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

