January 31, 2020 02:00 ET

OP Yrityspankki Oyj

OP Osuuskunta

Pörssitiedote

31.1.2020 klo 09.00

OP Osuuskunta myy ja vuokraa takaisin Vallilan kiinteistön

OP Ryhmän keskusyhteisö OP Osuuskunta on myynyt Vallilan kiinteistön eteläkorealais-suomalaiselle sijoittajaryhmälle, johon kuuluvat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, NH Investment & Securities (NHIS) ja Shinhan Investment Corp. Soulilainen AIP Asset Management ja helsinkiläinen Avant Asset Management toimivat kaupassa sijoittajaryhmän investointimanagereina. Kaupan arvo on 480 miljoonaa euroa. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä vuokralaisena pitkäaikaisella sopimuksella.

”Vallilan kiinteistön myynti ja takaisinvuokraus pienentää merkittävästi OP Ryhmän kiinteistöriskiä ja parantaa vakavaraisuutta. Lisäksi se vapauttaa pääomia liiketoiminnan kasvattamiseen ja korvaa ulkoista varainhankintaa. Ajankohta myynnille oli nyt otollinen pitkien korkojen ja kiinteistösijoittajien nettotuottovaatimusten ollessa ennätysalhaisella tasolla”, kertoo OP Ryhmän talous- ja rahoitusjohtaja Vesa Aho.

Kiinteistön myynti parantaa OP Ryhmän CET1-vakavaraisuutta noin 0,2 %-yksikköä. Kaupasta kirjataan noin 97 miljoonan euron myyntivoitto OP Ryhmän vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Vallilan kiinteistö käsittää korttelin, joka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Gebhardinaukio 1. Kortteli valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2017. Kiinteistön vuokrattava kokonaispinta-ala on 74 150 neliömetriä, ja se tarjoaa työskentelytilat noin 6 000 ihmiselle. Kiinteistön vuokralaisina toimivat OP Osuuskunta sekä Senaatti-kiinteistöt (Verohallinto).

