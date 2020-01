Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 31.1.2020 klo 11.45





Dovre Group Oyj: Tiedote Norjan toiminnan juridisen liiketoimintarakenteen muutoksista





Dovre Group on uudelleenorganisoinut toimintonsa Norjassa asemansa vahvistamiseksi ja siirtänyt kaikki energia-alan ulkopuoliset konsultit ja asiakkaat Dovre Group Projects AS:sta Dovre Group Consulting AS:lle.

Uudessa organisaatiorakenteessa on yhdistetty ne liiketoiminnot, joissa on energia-alaan liittyviä erityispiirteitä tai konsultointitoimintaan liittyvää ydinosaamista omiksi kokonaisuuksiin. Uusi rakenne mahdollistaa Dovren henkilöstön ammattitaidon ja heidän koko potentiaalin hyödyntämisen asiakasprojektien hoidossa ja liiketoiminnan kehittämisessä aiempaa paremmin.

- Haluamme olla aktiivisesti mukana energia-alan muutoksessa öljystä ja kaasusta uusiutuvaan energiaan ja samalla monipuolistaa toimintaamme vahvistamalla muille aloille suuntautuvaa konsultointipalvelujemme tarjontaa. Tammikuusta 2020 alkaen tarjoamme Norjassa palveluitamme kahdesta yhtiöstä, joiden toiminta on määritelty tätä silmällä pitäen, sanoo Arve Jensen, Dovre Groupin toimitusjohtaja.

Dovre Group Energy AS, aikaisemmin Dovre Group Projects AS, keskittyy projektihenkilöstön tarjoamiseen energiatoimialan asiakkaille muun muassa öljy- ja kaasu-, vesi-, tuuli-, aurinko-, ydinvoima- ja bioenergiayhtiöissä. Yhtiöllä on noin 325 konsulttia ja vakinaista työntekijää Norjassa. Kesäkuussa 2019 ostettu Tech4Hire AS on yhdistetty Dovre Group Projects AS:ään. Dovre Group Energy AS raportoidaan osana Projektihenkilöstö-liiketoimintaa konsernin taloudellisissa raporteissa.

Dovre Group Consulting AS keskittyy konsultointiin, projektikonsultointiin ja projektihenkilöstön tarjoamiseen asiakkaille, jotka toimivat kuljetus-, rakennus- ja kiinteistö-, IT- ja viestintä-, terveys-, puolustus-, rahoitus- ja vakuutusalalla tai julkisessa hallinnossa. Yhtiö tekee myös energia-alan konsultointia, ja sillä on noin 80 konsulttia ja vakinaista työntekijää Norjassa. Yhtiö raportoidaan osana Konsultointi-liiketoimintaa konsernin taloudellisissa raporteissa.

Muutoksilla ei ole vaikutusta yhtiön rakenteisiin muissa yksiköissä Norjan ulkopuolella. Muut yksiköt jatkavat kaikkien asiakkaiden palvelemista suurissa projekteissa energia- ja muilla toimialoilla. Tehty uudelleenorganisointi vahvistaa Dovre Groupin liiketoimintaa ja asemaa Norjassa, ja heijastaa yhtiön liiketoimintaa aikaisempaa paremmin.

Lisätietoja:

Dovre Group Oyj

Arve Jensen

toimitusjohtaja

(arve.jensen@dovregroup.com)

Dovre Group Oyj

Mari Paski

talousjohtaja

(mari.paski@dovregroup.com)

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektijohtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group toimittaa sekä projektihenkilöstö- että konsultointipalveluita projekteihin ympäri maailman. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja se työllistää yli 650 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Yhtiön kotisivu: www.dovregroup.com