Privanet Group Oyj

YHTIÖTIEDOTE

03.02.2020 kello 10.15

Privanet Group Oyj: NGM myynyt omistusosuutensa ja osakassopimus päättynyt

Stuttgartin pörssin omistama Nordic Growth Market NGM AB (myöhemmin myös ”NGM”) on myynyt omistusosuutensa Privanet Group Oyj:ssä. NGM tuli Privanetin omistajaksi vuoden 2017 lopussa toteutetussa suunnatussa osakeannissa, ja sen omistusosuus vuoden 2019 lopussa oli 3,3 %.

NGM:n myytyä osakkeensa Privanet Group Oyj:n tiedossa ollut osakassopimus, jonka osapuolina on ollut yhtiön aiempia johtohenkilöitä määräysvaltayhteisöidensä kautta, on päättynyt ehtojensa mukaisesti. Privanetin tiedossa ei tällä hetkellä ole osakassopimuksia, jotka vaikuttaisivat yhtiön osakkeen luovutettavuuteen tai äänioikeuksien käyttöön.

Tiedot Privanet Group Oyj:n kymmenestä suurimmasta osakkeenomistajasta 31.1.2020 päivätyn osakasluettelon mukaan ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.privanetgroup.fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/.

Lisätietoja:

Privanet Group Oyj

Timo T. Laitinen, hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)500 701 230

timo.laitinen@privanet.fi



Privanet Group Oyj

Riku Lindström, toimitusjohtaja

+358 (0)40 864 4483

riku.lindstrom@privanet.fi

Privanet Group Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Valkia Advisors Oy, puh. +358 (0)50 368 6866

Privanet Group lyhyesti

Privanet Group Oyj on suomalainen sijoituspalvelukonsernin emoyhtiö. Konsernin tytäryhtiö Privanet Securities Oy harjoittaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista liiketoimintaa keskittyen Suomen johtavan listaamattomien arvopapereiden jälkimarkkinan ylläpitämiseen sekä erinäisiin rahoitusjärjestelyihin. Privanet Groupin toiminnan tarkoituksena on saattaa yhteen suomalaiset rahoitusta tarvitsevat yritykset ja sijoittajat. Privanet Group -konserni palvelee noin 17 000 asiakasta ympäri Suomen, ja sillä on paikallistoimistoja kahdeksalla paikkakunnalla. Yhtiön asiakkaita ovat yksityishenkilöt, yhteisöt sekä institutionaaliset sijoittajat. www.privanet.fi, www.privanetgroup.fi

