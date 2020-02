February 03, 2020 07:00 ET

February 03, 2020 07:00 ET

ASIAKASTIETO GROUP OYJ, SIJOITTAJAUUTINEN 3.2.2020 KLO 14.00

Kutsu Asiakastieto Groupin pääomamarkkinapäivään 2.4.2020

Asiakastieto Group kutsuu analyytikot, sijoittajat ja median edustajat pääomamarkkinapäiväänsä perjantaina 2.4.2020 Helsingissä.

Aika: Perjantai 2.4.2020 klo 11.30 – 17.00

Paikka: Hotel Kämp Symposion, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki



Pääomamarkkinapäivä alkaa ilmoittautumisella ja lounaalla klo 11.30. Varsinaiset esitykset alkavat klo 12.30. Esitysosuus päättyy noin klo 16.00, jonka jälkeen on tilaisuus keskustella yhtiön johdon kanssa.

Tilaisuudessa Asiakastieto Groupin ylin johto kertoo mm. yrityksen strategiasta ja liiketoiminnan kehityshankkeista. Alustajina toimivat toimitusjohtaja Jukka Ruuska, talousjohtaja Elina Stråhlman sekä eri liiketoiminta-alueiden johtajat ja asiantuntijat.

Pääomamarkkinapäivän tarkempi aikataulu ja ohjelma julkaistaan maaliskuussa Asiakastieto Groupin verkkosivuilla osoitteessa http://investors.asiakastieto.fi/ ja lähetetään ilmoittautuneille.

Webcast ja esitysmateriaalit



Tilaisuutta voi seurata suoran webcast-lähetyksen kautta klo 12.30 alkaen. Linkki lähetykseen julkaistaan osoitteessa http://investors.asiakastieto.fi/ ennen tilaisuutta. Tilaisuuden esitysmateriaalit sekä webcast-lähetyksen tallenne julkaistaan yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen. Esitysmateriaalit julkaistaan vain englannin kielellä.



Ilmoittautuminen



Ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään maanantaina 23.3.2020 sijoittajasuhdepäällikkö Pia Katilalle joko sähköpostilla pia.katila@asiakastieto.fi tai täyttämällä sähköinen rekisteröitymislomake osoitteessa http://investors.asiakastieto.fi/.

ASIAKASTIETO GROUP OYJ

Lisätietoja:

Pia Katila, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 10 270 7506

Elina Stråhlman, CFO, puh. +358 10 270 7578

Asiakastieto Group on yksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten yritys- ja kuluttajatietopalveluiden tarjoajista. Konsernin tuotteita ja palveluita käytetään ensisijaisesti riskienhallinnassa, taloushallinnossa, päätöksenteossa sekä myynnissä ja markkinoinnissa. Yhtiöbrändimme Suomen markkinoilla on Suomen Asiakastieto ja Ruotsissa UC. Vuoden 2018 pro forma -liikevaihtomme oli 134 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli noin 450. Konserni palvelee useita toimialoja, joista suurimpiin kuuluvat rahoitus- ja pankkitoiminta, tukku- ja vähittäiskauppa sekä asiantuntijapalveluyritykset. Asiakastieto Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ATG1V. Lisätietoa Asiakastieto Groupista saa verkkosivuilta www.asiakastieto.fi ja www.uc.se.