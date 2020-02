Martti Yrjö-Koskinen nimitetty Yleiselektroniikan väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi

Muutos johdossa 3.2.2020 klo 21.00

Yleiselektroniikka Oyj:n hallitus on nimittänyt Martti Yrjö-Koskisen Yleiselektroniikka Oyj:n väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Nimitys astuu voimaan välittömästi. Nimityksen taustalla on 3.2.2020 julkaistusta Machinery Group Oy:n yritysostosta johtuva konsernirakenteen muutos. Yrityskaupan toteutus vaatii vielä Yleiselektroniikka Oyj:n 2.3.2020 järjestettävän ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän.

Yleiselektroniikka Oyj:n väliaikainen toimitusjohtajana, Martti Yrjö-Koskinen seuraa tehtävässä Janne Silvennoista, joka jatkaa Yleiselektroniikan nykyisen liiketoiminnan vastuullisena operatiivisena johtajana. Yleiselektroniikan nykyisten tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat jatkossakin Silvennoiselle, joka puolestaan raportoi uudessa tehtävässään Yrjö-Koskiselle.

Martti Yrjö-Koskinen valittiin yhtiön hallitukseen 21.8.2019. Yrjö-Koskinen jatkaa hallituksen jäsenenä.

”Hallitus on tyytyväinen muutokseen ja näkee, että Yrjö-Koskinen on oikea henkilö johtamaan konsernia tässä uudessa tilanteessa”, sanoo Yleiselektroniikka Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Moilanen.

”Machinery Group Oy:n yritysoston myötä uuden konsernin odotetaan hyötyvän suuremmasta koosta, laajemmasta tarjoamasta ja parhaiden käytäntöjen jakamisesta. Yrityskaupan seurauksena syntyvällä konsernilla odotetaan olevan laajemmat resurssit kasvattaa tarjoamaansa ja synnyttää lisäarvoa asiakkailleen ja sopimuskumppaneilleen sekä paremmat mahdollisuudet investoida tulevaisuuden kasvuun”, sanoo Yrjö-Koskinen.



Yleiselektroniikka Oyj:n johtoryhmän jäsenet 3.2.2020 alkaen ovat: Martti Yrjö-Koskinen, väliaikainen toimitusjohtaja, ja Marika Rusko, talousjohtaja.

Yleiselektroniikka lyhyesti:

Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhin itsenäinen elektroniikan komponenttien jakelija. Käytämme markkinoinnissa Suomen ulkopuolella YE International -nimeä. Vuonna 1969 Yleiselektroniikka aloitti myymälätoiminnan Helsingin keskustassa. Noista ajoista yritys on muuttunut paljon, vaikka edelleenkin myymälät ovat osa liiketoimintaamme. Toimimme 5 maassa ja meitä on 236 henkeä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti tuotannon siirtyessä maasta toiseen. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.