SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 6.2.2020 klo 9.40

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2019

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuodelta 2019 oli 1 541 miljoonaa euroa (2 094). Tulokseen sisältyy Nordean osakkeina jaetun ylimääräisen osingon aiheuttama 155 miljoonan euron suuruinen negatiivinen erä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Vertailuvuoden tulos sisältää Mandatum Lifen Danske Bank -yhteistyösopimuksen yhteydessä vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä saadun 197 miljoonan euron suuruisen suorituksen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva konsernin laaja tulos nousi 1 565 miljoonaan euroon (1 034).

Osakekohtainen tulos oli 2,04 euroa (3,04) ja markkina-arvoin laskettu osakekohtainen tulos 2,63 euroa (1,70). Markkina-arvoin laskettua tulosta kasvatti osakemarkkinoiden vahva kehitys. Oman pääoman tuotto oli 12,0 prosenttia (7,5) vuonna 2019. Osakekohtainen substanssi nousi joulukuun 2019 lopulle tultaessa 20,71 euroon (20,60).

Sampo Oyj:n hallitus ehdottaa 23.4.2020 järjestettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 2,20 euroa osakkeelta (2,85). Maksettavan osingon kokonaismäärä on 1 222 miljoonaa euroa (1 583). Sampo Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt uuden osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.

If-segmentin tulos ennen veroja nousi 884 miljoonaan euroon (848). Vakuutustoiminta jatkaa erinomaista kehitystään. Vakuutustekninen tulos oli 685 miljoonaa euroa (643) ja vuoden 2019 yhdistetty kulusuhde oli 84,5 prosenttia (85,2). Oman pääoman tuotto oli 34,5 prosenttia (11,2). Maksutulo kasvoi vahvasti kaikilla liiketoiminta-alueilla Pohjoismaissa ja kasvua tuli kiinteillä valuutoilla tarkasteltuna 5,7 prosenttia. If alensi vastuuvelan diskonttaukseen käytettyä korkoaan Suomessa 1,2 prosentista 0,95 prosenttiin, mikä pienensi tulosta 62 miljoonaa euroa. If maksoi Sampo Oyj:lle osinkoa 7,5 miljardia Ruotsin kruunua (710 miljoonaa euroa) joulukuussa 2019.

Topdanmarkilla oli jälleen vahva vuosi ja segmentin tulos ennen veroja nousi 238 miljoonaan euroon (199). Yhdistetty kulusuhde oli 82,1 prosenttia (82,3). Topdanmarkin hallitus ehdottaa vuoden 2020 yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 17 Tanskan kruunua osakkeelta. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj:n osuus osingosta on 96 miljoonaa euroa.

Sammolle kirjattiin Nordean vuoden 2019 nettotuloksesta 290 miljoonaa euroa (625). Vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä Nordea lähestyi lupaavasti taloudellisia tavoitteitaan. Segmenttiraportoinnissa Nordean tuloksesta kirjattava osuus sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin. Nordean tavoitteena on maksaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta (0,69). Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sampo Oyj saa Nordeasta osinkoa 322 miljoonaa euroa (594).

Mandatum-segmentin tulos ennen veroja oli 280 miljoonaa euroa (450). Vertailuvuoden tulos sisältää Mandatum Lifen Danske Bank -yhteistyösopimuksen yhteydessä vuoden 2018 toisella vuosineljänneksellä saadun 197 miljoonan euron suuruisen suorituksen. Oman pääoman tuotto nousi 23,5 prosenttiin (8,7). Mandatum Lifen hallitus ehdottaa Sampo Oyj:lle maksettavaksi osinkoa 150 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Sampo-konsernin vakavaraisuus on laskettu lokakuusta 2019 alkaen Solvenssi II -sääntöjen mukaisesti. Vuoden 2019 lopussa vakavaraisuussuhde oli 167 prosenttia (140).





AVAINLUVUT 2019 2018 Muutos,

% 10-12/

2019 10-12/

2018 Muutos,

% Milj. e Tulos ennen veroja *) 1 541 2 094 -26 468 451 4 If 884 848 4



228



221 3 Topdanmark 238 199 20 58 29 102 Osakkuusyhtiöt (Nordea ja NDX Intressenter) 298 621 -52 143 97 47 Mandatum *) 280 450 -38 68 66 3 Omistusyhteisö (pl. osakkuusyhtiöt) -159 -3 - -29 38 - Tilikauden voitto **) 1 237 1 778 -30 389 381 2 Muutos Muutos Tulos/osake, euroa 2,04 3,04 -1,00 0,66 0,66 0 Tulos/osake markkina-arvoin, euroa 2,63 1,70 0,93 1,19 -0,17 1,36 Substanssi/osake, euroa 20,71 20,60 0,11 - - - Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 9 813 9 509 304 - - - Konsernin vakavaraisuussuhde, % 167 140 27 - - - Oman pääoman tuotto, % 12,0 7,5 4,5 - - -

*) vertailuvuosi sisältää Danske Bankin kanssa vuoden 2018 toisella neljänneksellä solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron suorituksen.

**) sisältää määräysvallattomien osuuden 107 miljoonaa euroa (91) vuodelta 2019 ja 26 miljoonaa euroa (14) vuoden viimeiseltä neljännekseltä.

Tämä raportti ei ole tilintarkastettu. Tuloslaskelmaeriä vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2018 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.

Sampo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla tilinpäätöstiedotteensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Tilinpäätöstiedote on luettavissa myös osoitteessa www.sampo.com/tulos .





Tilinpäätöksessä käytetyt vaihtokurssit



1-12/2019 1-9/2019 1-6/2019 1-3/2019 1-12/2018 EURSEK Tuloslaskelma (keskikurssi) 10,5853 10,5679 10,5181 10,4187 10,2583 Tase (raportointikauden päätöspäiväna) 10,4468 10,6958 10,5633 10,3980 10,2548 DKKSEK Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,4183 1,4158 1,4090 1,3959 1,3764 Tase (raportointikauden päätöspäiväna) 1,3982 1,4326 1,4153 1,3929 1,3733 NOKSEK Tuloslaskelma (keskikurssi) 1,0749 1,0816 1,0810 1,0694 1,0688 Tase (raportointikauden päätöspäiväna) 1,0591 1,0809 1,0897 1,0765 1,0308 EURDKK Tuloslaskelma (keskikurssi) 7,4661 7,4644 7,4651 7,4637 7,4533 Tase (raportointikauden päätöspäiväna) 7,4715 7,4662 7,4636 7,4652 7,4673



KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTTI

Vuosi 2019 oli vakuutuskonserni Sammolle varsin haastava, mutta menestyksekäs. Konserni menestyi hyvin useimmilla liiketoiminta-alueillaan huolimatta matalan korkotason jatkumisesta odotettua pidempään ja pankkitoimintaa harjoittavan osakkuusyhtiömme Nordean ajoittain kohtaamasta vastatuulesta. Konsernin vahinkovakuutustoiminta jatkoi erinomaista kehitystään riskien arvioinnissa ja hinnoittelussa (underwriting). If ylsi sekä maksutulon vahvaan kasvuun että mataliin yhdistettyihin kulusuhteisiin. Kehitykseen ovat myötävaikuttaneet vuosia jatkuneet investoinnit digitaalisuuteen sekä erittäin kilpailukykyinen kulurakenne. Myös Sammon toinen vahinkovakuutustytäryhtiö Topdanmark raportoi vahvan tuloksen. Yhtiö jatkoi investointejaan nykyaikaisiin digitaalisiin kanaviin, ja uskon, että Topdanmarkin underwriting-osaamisella hoidetaan nopeasti pois päiväjärjestyksestä viimeisellä vuosineljänneksellä sairaus- ja tapaturmavakuutuksessa vastaan tulleet haasteet.

Osakemarkkinoiden suotuisa kehitys on hyödyttänyt kaikkia vakuutusliiketoimintojamme, ja varsinkin Mandatum Lifeä. Mandatumin sijoitussidonnainen vakuutuskanta ylsi kaikkien aikojen ennätykseen osakkeiden vahvistuttua merkittävästi vuonna 2019. Samaan aikaan laskuperustekorkoinen kanta jatkoi tavoitteen mukaista supistumistaan, ja on nyt lähes 300 miljoonaa euroa pienempi kuin vuosi sitten.

Sammon osakkuusyhtiö Nordea kohtasi vastatuulta pankkitoiminnan vaikeassa toimintaympäristössä. Uusi johto otti lokakuussa 2019 käyttöön uudet taloudelliset tavoitteet ja on jo osoittanut suurta määrätietoisuutta tekemällä vaikeita päätöksiä ja työskentelemällä tarmokkaasti yltääkseen tavoitteisiin. Pankin neljännen vuosineljänneksen tulos on ensimmäinen rohkaiseva välietappi tällä matkalla.

Uutena konsernijohtajana suhtaudun tulevaan optimistisesti. Sammon menestystekijöitä ovat underwriting-osaaminen, syvällinen markkinoiden tuntemus ja vahva tase. Odotan, että toimintaympäristö tarjoaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. Suhtaudun tulevaan innokkaasti ja luottavaisesti.

Torbjörn Magnusson

Konsernijohtaja



VUODEN 2019 NELJÄS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2019 viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 468 miljoonaa euroa (451) ja osakekohtainen tulos 0,66 euroa (0,66). Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,19 euroa (-0,17).

Osakekohtainen substanssi nousi 1,81 euroa loka-joulukuussa ja oli 20,71 euroa.

Ifin yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 85,0 prosenttia (83,5). Tulos ennen veroja oli 228 miljoonaa euroa (221). If alensi vakuutusten diskonttaukseen käytettyä korkoaan Suomessa 1,2 prosentista 0,95 prosenttiin, mikä pienensi tulosta 62 miljoonaa euroa.

Topdanmarkin loka-joulukuun yhdistetty kulusuhde oli 87,1 prosenttia (81,1) ja tulos ennen veroja 58 miljoonaa euroa (29).

Sammolle kirjattiin Nordean vuoden 2019 viimeisen neljänneksen nettotuloksesta 143 miljoonaa euroa (98) ja 0 euroa (-1) NDX Intressenterin tuloksesta.

Mandatum Lifen tulos ennen veroja oli 68 miljoonaa euroa (66). Maksutulo nousi 772 miljoonaan euroon (394). Merkittävä osa kasvusta selittyy kertaerillä, jotka syntyivät henkivakuutustuotteiden verokäsittelyn muutoksista.



LIIKETOIMINTA-ALUEET

If

If-segmentin tammi–joulukuun 2019 tulos ennen veroja oli 884 miljoonaa euroa (848). Yhdistetty kulusuhde oli 84,5 prosenttia (85,2) ja riskisuhde 62,7 prosenttia (63,3).

Aiempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua korvausvastuuta purettiin 190 miljoonalla eurolla (173) vuonna 2019. Oman pääoman tuotto nousi 34,5 prosenttiin (11,2). Käyvän arvon rahasto oli 457 miljoonaa euroa (234) joulukuun 2019 lopussa.

Vakuutustekninen tulos oli 685 miljoonaa euroa (643). Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) nousi 15,9 prosenttiin (15,1).

Suurvahingoista maksettiin korvauskuluja 4 miljoonaa euroa (29) odotettua enemmän tammi–joulukuussa 2019. Suurasiakkailla oli suurvahinkoja 8 miljoonaa euroa normaalia vähemmän ja yritysasiakkailla 13 miljoonaa normaalia enemmän vuonna 2019. Viimeisellä vuosineljänneksellä suurvahinkojen korvauskulut olivat 13 miljoonaa euroa normaalia pienemmät.

Annuiteettien diskonttaamiseen Ruotsissa käytetty korko oli vuoden 2019 lopussa -0,77 prosenttia (-0,41), mikä heikensi koko vuoden tulosta 22 miljoonalla eurolla. Neljännen vuosineljänneksen tulosta se kuitenkin kasvatti 17 miljoonaa euroa. If alensi vastuuvelan diskonttaukseen käytettyä korkoa Suomessa neljännellä vuosineljänneksellä 1,2 prosentista 0,95 prosenttiin, mikä pienensi tulosta 62 miljoonaa euroa.

Bruttovakuutusmaksutulo oli 4 675 miljoonaa euroa (4 502) vuonna 2019. Valuuttakurssit huomioon ottaen maksutulo kasvoi 5,7 prosenttia vuonna 2019 ja viimeisellä vuosineljänneksellä jopa 8,5 prosenttia. Kaikkien liiketoiminta-alueiden maksutulo kasvoi. Suurasiakkaiden maksutulo kohosi eniten, 16,5 prosenttia. Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi 5,1 prosenttia ja Yritysasiakkaiden 2,8 prosenttia. Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi Ruotsissa 5,1 prosenttia, Norjassa 9,5 prosenttia, Suomessa 2,2 prosenttia ja Tanskassa 5,0 prosenttia. Asiakasmäärien kasvu jatkui kaikilla liiketoiminta-alueilla vuonna 2019. Henkilöasiakkaiden määrä kasvoi kaksi prosenttia.

Toimintakulusuhde oli 21,8 prosenttia (21,9) ja liikekulusuhde 16,1 prosenttia (16,4).

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli joulukuun 2019 lopussa 10,8 miljardia euroa (10,9). Tästä 86 prosenttia (88) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin, 2 prosenttia (2) rahamarkkinainstrumentteihin ja 12 prosenttia (10) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 229 miljoonaa euroa (229). Sijoitusten tuotto käyvin arvoin vuodelta 2019 oli 5,0 prosenttia (-0,8). Korkosijoitusten duraatio oli 1,3 vuotta (1,4) ja keskimääräinen maturiteetti oli 2,8 vuotta (2,7). Korkosalkun keskimääräinen tuotto eräpäivään instrumenttien hankintahinnoilla laskettuna (running yield) ilman valuuttasuojauksien kuluja oli vuoden 2019 lopussa 1,8 prosenttia (1,7).

Ifin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.



Topdanmark

Vuoden 2019 lopussa Sampo Oyj omisti 41 997 070 Topdanmarkin osaketta, mikä on 46,7 prosenttia Topdanmarkin koko osakekannasta ja 48,2 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Sammon omistuksen markkina-arvo oli 1 846 miljoonaa euroa 31.12.2019.

Topdanmarkin hallitus esittää vuoden 2020 yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1 530 miljoonaa Tanskan kruunua (205 miljoonaa euroa), eli 17 Tanskan kruunua osakkeelta. Yhtiökokouksen hyväksyessä osinkoehdotuksen Sammon osuus osingosta on 96 miljoonaa euroa.

Topdanmark-segmentin tulos ennen veroja vuodelta 2019 nousi 238 miljoonaan euroon (199) Sampo-konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa. Yhdistetty kulusuhde oli 82,1 prosenttia (82,3) vuonna 2019. Liikekulusuhde oli 16,0 prosenttia (16,3).

Seuraava teksti perustuu Topdanmarkin 23.1.2020 julkaisemaan tilinpäätöstiedotteeseen vuodelta 2019.

Vahinkovakuutuksen tulosta kasvattivat kohonnut run-off-tulos sekä suotuisa vahinkokehitys pk-yritys- ja maatalousasiakassegmentissä. Toisaalta sairaus- ja tapaturmavakuutuksen tulos sekä aleneva korkotaso heikensivät tulosta. Henkivakuutustoiminnan tulosta paransi sijoitustuottojen kasvu.

Topdanmarkin vahinkovakuutuksen maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia ja henkivakuutuksen maksutulo kohosi 9,8 prosenttia.

Vahinkovakuutusliiketoiminnan 58 miljoonan euron run-off-tulos koostui lähinnä lakisääteisistä moottoriajoneuvo- ja tapaturmavakuutuksista sekä sairaus- ja tapaturmavakuutuksesta. Sääolosuhteisiin liittyviä vahinkoja oli 13 miljoonaa normaalia vähemmän, sillä sääolosuhteisiin liittyviä korvauksia maksettiin 10 miljoonaa euroa. Suurvahinkoja tuli 6 miljoonaa euroa normaalia vähemmän ja niiden kokonaissuuruus oli yhteensä 7 miljoonaa euroa.

Topdanmarkin vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.

Lisätietoja Topdanmark A/S:stä ja sen tammi-joulukuun 2019 tuloksesta saatavilla osoitteessa www.topdanmark.com .



Osakkuusyhtiö Nordea

Nordea on Pohjoismaiden suurin pankki ja markkina-arvolla mitattuna yksi Euroopan 10 suurimmasta finanssipalveluyrityksestä. Nordealla on noin 11 miljoonaa asiakasta. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Nordeaa on käsitelty Sammon konsernitilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä, ja segmenttiraportoinnissa osuus sen tuloksesta sisältyy Omistusyhteisö-segmenttiin.

Sampo Oyj omisti 804 922 858 Nordean osaketta 31.12.2019, mikä vastaa 19,87 prosentin omistusosuutta. Yhdestä osakkeesta maksettu hinta oli keskimäärin 6,46 euroa, ja Sammon konsernitilinpäätöksessä käytettävä kirjanpitoarvo oli 8,34 euroa osakkeelta. Nordean osakkeen päätöskurssi oli joulukuun 2019 lopussa 7,24 euroa.

Nordean tavoitteena on maksaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta (0,69) vuodelta 2019. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen osinkoehdotuksen, Sampo Oyj saa Nordealta osinkoa 322 miljoonaa euroa (594).

Sammolle kirjattiin Nordean vuoden 2019 tuloksesta ennen veroja 290 miljoonaa euroa (625).



Mandatum Life

Mandatum Lifen tammi–joulukuun 2019 tulos ennen veroja oli 280 miljoonaa euroa (450). Tulos sisältää Danske Bankin kanssa vuoden 2018 toisella neljänneksellä solmitun yhteistyösopimuksen yhteydessä saadun 197 miljoonan euron suorituksen. Markkina-arvojen muutokset huomioiva laaja tulos verojen jälkeen kasvoi 308 miljoonaan euroon (112). Oman pääoman tuotto oli 23,5 prosenttia (8,7).

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo nousi 1 596 miljoonaan euroon (1 074). Sijoitussidonnaisista vakuutuksista kertynyt maksutulo kasvoi 1 476 miljoonaan euroon (976). Korvauskulut nousivat 1 492 miljoonaan euroon (1 116). Sekä maksutuloon että maksettuihin korvauksiin sisältyy henkivakuutustuotteiden verokohtelun muutoksesta aiheutunut 400 miljoonan euron kertaerä.

Sijoitusomaisuuden nettotuotot kohosivat 358 miljoonaan euroon (232) ilman sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyviä tuottoja. Sijoitussidonnaisten vakuutusten tuotot olivat 908 miljoonaa euroa (-259). Käyvän arvon rahaston arvo kasvoi 438 miljoonaan euroon (352) vuonna 2019.

Kustannusliikkeen tulos laski 24 miljoonaan euroon (35). Riskiliikkeen tulos nousi 35 miljoonaan euroon (33).

Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 12,0 miljardia euroa (11,2). Sijoitussidonnainen vastuuvelka rikkoi ensi kertaa 8 miljardin euron rajan ja oli vuoden 2019 lopussa 8,1 miljardia euroa (7,0). Sijoitussidonnainen vastuuvelka oli 67 prosenttia (62) koko vastuuvelasta.

Laskuperustekorkoisen vastuuvelan määrä aleni vuonna 2019 suunnitelman mukaisesti ja oli 3,9 miljardia euroa (4,2) vuoden 2019 lopussa. Vakuutuskannat, joiden laskuperustekorot ovat korkeita (4,5 ja 3,5 prosenttia), pienenivät vuoden 2019 aikana 264 miljoonaa euroa 2,2 miljardiin euroon.

Mandatum Life on vahvistanut vastuuvelkaansa kokonaisuudessaan 230 miljoonalla eurolla (232), josta 189 miljoonaa euroa on allokoitu vuosille 2020–2022. Lukuun ei sisälly eriytettyyn kantaan liittyviä eriä. Diskonttokorko vuosille 2020 ja 2021 on 0,25 prosenttia. Vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä alennettiin vuodelle 2022 käytettyä laskuperustekorkoa 2,50:stä 1,25:een.

Eriytetyn ryhmäeläkevakuutuskannan laskuperustekorkoa alennettiin puolestaan 0,50 prosentista 0,0 prosenttiin. Diskonttokoron alentamiseen on varattu 263 miljoonaa euroa (250).

Mandatum Life -konsernin sijoitusomaisuus 31.12.2019 oli markkina-arvoilla mitaten 5,7 miljardia euroa (5,6), kun mukaan ei lasketa 8,2 miljardin euron (7,0) suuruisia sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia.

Mandatum Lifen vakavaraisuusasemaa on kuvattu Vakavaraisuus-osiossa.



Omistusyhteisö

Omistusyhteisö-segmentin tammi-joulukuun 2019 tulos ennen veroja oli 139 miljoonaa (618), johon sisältyy Nordean osakkeina jaetun ylimääräisen osingon aiheuttama 155 miljoonan euron suuruinen negatiivinen erä vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Osakkuusyhtiöiden Nordean ja NDX Intressenterin vuoden 2019 tuloksesta kirjattiin Sammolle 298 miljoonan euron (621) osuus, josta Nordean osuus oli 290 miljoonaa euroa (625) ja NDX Intressenterin 8 miljoonaa euroa (-4). Nordean tulosta painoi vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä 1,3 miljardin euron suuruiset kertaerät.

Segmentin tammi–joulukuun 2019 tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden tulososuutta oli -159 miljoonaa euroa (-3).

Johdannaisinstrumenttien markkina-arvojen ja valuuttakurssien muutokset voivat aiheuttaa merkittäviä vaihteluja nettosijoitustuottoihin ja rahoituskuluihin.

Sampo Oyj:n Nordea-omistus on kirjattu taseeseen 6,7 miljardiin euroon eli 8,34 euroon osakkeelta. Omistusosuuden markkina-arvo 31.12.2019 oli 5,8 miljardia euroa eli 7,24 euroa osakkeelta.



MUUT TAPAHTUMAT

Muutoksia konsernin rakenteessa

If Skadeförsäkring Holding AB (publ) allekirjoitti 28.11.2019 sopimuksen Viking Redningstjeneste TOPCO A/S:n ostosta. Yhtiön koko osakekannan kauppahinta oli 32 miljoonaa euroa (325 miljoonaa Norjan kruunua), joka maksettiin käteisenä. Kaupan yritysarvo oli 114 miljoonaa euroa.

Viking on pohjoismainen tiepalveluyhtiö, jonka pääkonttori on Norjassa. Yhtiö palvelee asiakkaitaan laajalla valtakunnallisella asemaverkostolla Norjassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Yrityskauppa vahvistaa Ifin palvelutarjoomaa yhteistyökumppaneilleen ja parantaa entisestään Ifin asemaa Pohjoismaiden johtavana liikenteen vakuuttajana ja palveluntarjoajana.

Tällä strategisella yritysostolla If vahvistaa asemaansa Pohjoismaissa tarjoamalla entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua vakuutusasiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen kuten autonvalmistajille. Yritysostolla ei odoteta olevan merkittävää taloudellista vaikutusta Sampo-konserniin.

Kauppa edellytti Norjan ja Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksyntää, jotka saatiin tammikuun 2020 alussa. Tämän jälkeen kauppa vietiin päätökseen.





Muutoksia konsernin johdossa

Ricard Wennerklint, 50, nimitettiin 6.11.2019 Sampo-konsernin strategiajohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Wennerklint on työskennellyt Sampo-konsernissa useissa eri tehtävissä vuodesta 2002 alkaen ja toiminut konsernin johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2005.





Palkitseminen

Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien perusteella maksettiin vuonna 2019 palkkioita sosiaalikuluineen 18 miljoonaa euroa (23). Lyhytaikaisia kannustimia maksettiin sosiaalikulut mukaan lukien samalla ajanjaksolla 40 miljoonalla eurolla (36). Pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien tulosvaikutus vuonna 2019 oli 12 miljoonaa euroa (5).



Osakkeet ja osakkeenomistajat

Vuoden 2019 yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita enintään 50 000 000 kappaletta. Valtuutuksen nojalla osakkeet hankitaan niiden hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Sampo Oyj ei ostanut vuonna 2019 omia osakkeitaan. Sampo ei ole hankkinut omia osakkeitaan myöskään katsauskauden päättymisen jälkeen.



Sisäiset osingot

Sampo-konsernin emoyhtiö, Sampo Oyj, vastaanotti vuonna 2019 tytäryhtiöiltään ja osakkuusyhtiöltään Nordealta osinkoja yli 1,5 miljardia euroa. Osinkoja maksettiin seuraavasti:

- Mandatum Life; 150 miljoonaa euroa maaliskuussa 2019,

- Nordea; 594 miljoonaa euroa huhtikuussa 2019,

- Topdanmark; 84 miljoonaa euroa huhtikuussa 2019 ja

- If; 7,5 miljardia Ruotsin kruunua (710 miljoonaa euroa) joulukuussa 2019.

Nordean tavoitteena on jakaa osinkoa 0,40 euroa osakkeelta vuodelta 2019. Mikäli 25.3.2020 kokoontuva yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, Sammon osuus Nordean jakamasta osingosta on 322 miljoonaa euroa.

Topdanmarkin hallitus ehdotti 2.4.2020 pidettävälle yhtiökokoukselle osinkoa jaettavaksi 17 Tanskan kruunua osaketta kohti. Yhtiökokouksen hyväksyessä ehdotuksen Sammon osuus Topdanmarkin jakamasta osingosta on 96 miljoonaa euroa.

Mandatum Lifen hallitus ehdottaa Sampo Oyj:lle maksettavaksi osinkoa 150 miljoonaa euroa vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. If maksaa osinkonsa yleensä vuoden lopulla.





Luottoluokitukset

Sampo-konsernin keskeiset luottoluokitukset 31.12.2019 on esitetty alla olevassa taulukossa.

Yhtiö Moody’s Standard & Poor’s Luokitus Näkymät Luokitus Näkymät Sampo Oyj – Issuer Credit Rating A3 Vakaat A Vakaat If Skadeförsäkring AB – Insurance Financial Strength Rating A1 Vakaat A+ Vakaat If Skadeförsäkring Holding AB – Issuer Credit Rating - - A Vakaat Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö – Issuer Credit Rating -

- A+ Vakaat



Vakavaraisuus

Sampo-konsernin Nordea-omistusta koskeva pääomavaade kasvoi yli 800 miljoonaa vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla, vaikka Nordea-omistukseen liittyvät riskit eivät muuttuneet. Sampo ryhtyi aktiivisiin toimiin laskemalla toukokuussa 2019 liikkeelle 500 miljoonan euron suuruisen hybridilainan. Lisäksi vielä merkittävämpänä toimena hallitus sai yhtiökokoukselta huhtikuussa 2019 valtuutuksen jakaa lisäosingon joko käteisenä ja/tai Sammon omistuksessa olevina rahoitusvälineinä. Sammon hallitus ilmoitti 13.6.2019, että se suunnitteli päättävänsä 7.8.2019 järjestettävässä kokouksessaan ylimääräisen osingon jakamista Nordean osakkeiden muodossa.

Sammon hallitus päätti 7.8.2019 jakaa yhteensä 55 517 639 Nordea Bank Abp:n osaketta ylimääräisenä osinkona. Osingonjaon seurauksena Sammon omistusosuus Nordeassa laski alle 20 prosentin.

Finanssivalvonta antoi 21.10.2019 hyväksyntänsä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän lakkaamiselle, minkä seurauksena Sampo-konsernin vakavaraisuus lasketaan jatkossa ainoastaan Solvenssi II -direktiivin mukaisesti ja Nordeaa käsitellään vakavaraisuuslaskennassa tavallisena osakesijoituksena. Konsernin Solvenssi II -säännöstön mukainen vakavaraisuus oli joulukuun 2019 lopussa 167 prosenttia (140). Ehdotettu osinko on vähennetty Solvenssi II -laskennassa omasta varallisuudesta.

Sammon konsernitilinpäätöksessä (IFRS) Nordean käsittely osakkuusyhtiönä jatkuu ennallaan.





Tytäryhtiöiden vakavaraisuusasema

Vakuutustytäryhtiöt noudattavat vakavaraisuuslaskelmissaan Solvenssi II -säännöstöä. If-konserniin kuuluvat yhtiöt soveltavat joko osittaista sisäistä mallia tai standardikaavaa laskiessaan vakavaraisuuttaan erillisinä yhtiöinä. Mandatum Life raportoi vakavaraisuutensa standardikaavan mukaisesti. Topdanmark käyttää vakavaraisuutensa raportoinnissa osittaista sisäistä mallia.

If-konsernilla on S&P:n luottoluokitus A+, mikä edellyttää huomattavasti enemmän pääomaa kuin Solvenssi II:n mukainen standardikaava ja siksi standardikaavan soveltamisella ei ole käytännön merkitystä Ifin pääomitukselle. If-konsernin standardikaavan mukainen Solvenssi II -vaade 31.12.2019 oli 1 890 miljoonaa euroa (1 833) ja oma varallisuus 3 592 miljoonaa euroa (3 599). Vakavaraisuusaste oli 190 prosenttia (196).

S&P:n A+-luokituksen mukainen tavoitepääoma oli joulukuun 2019 lopussa 3 083 miljoonaa euroa (2 949) ja pääomat 3 151 miljoonaa euroa (3 149).

Topdanmark soveltaa DFSA:n hyväksymää osittaista sisäistä mallia valtaosaan vahinkovakuutus- ja terveysriskien sekä näiden vakavaraisuusvaatimusten laskentaa. Muiden riskien arvioinnissa käytetään Solvenssi II:n standardikaavaa. Topdanmarkin vakavaraisuussuhde oli osittaisen sisäisen mallin mukaisesti 177 prosenttia (196) joulukuun 2019 lopussa.

Mandatum Lifen vakavaraisuussuhde oli 31.12.2019 siirtymäsäännösten jälkeen 176 prosenttia (176). Oma varallisuus oli 2 117 miljoonaa euroa (1 740) ja Solvenssi II -pääomavaade 1 204 miljoonaa euroa (990). Oman varallisuuden kasvu selittyy pääasiassa 250 miljoonan euron suuruisen Tier 2 -lainan liikkeellelaskulla syyskuussa 2019 ja osakemarkkinoiden positiivisella kehityksellä tilikauden aikana. Vakavaraisuuspääomavaatimus nousi markkinariskin kasvettua osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen, symmetrisen korjaustekijän muutoksen ja vastuuvelan määrittämiseen käytettyjen sopimusrajojen tulkinnoissa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Ilman siirtymäsäännöksiä oma varallisuus olisi ollut 1 756 miljoonaa euroa (1 348) ja vakavaraisuusvaade 1 234 miljoonaa euroa (1 030), ja tämän seurauksena vakavaraisuussuhde olisi ollut 142 prosenttia (131).



Velkarahoitus

Sampo Oyj:llä oli 31.12.2019 velkarahoitusta 3 908 miljoonaa euroa (4 067) ja korkoa kerryttäviä omaisuuseriä 1 725 miljoonaa euroa (1 959). Korkoa kerryttäviin omaisuuseriin sisältyvät pankkitilit, korkoinstrumentit sekä 359 miljoonan euron (489) suuruiset tytär- ja osakkuusyhtiöiden liikkeelle laskemat pääomalainat.

Vuoden 2019 lopussa nettovelka oli 2 183 miljoonaa euroa (2 108). Nettovelkalaskelmaan sisältyvät vain korkoa kerryttävät varat ja velat. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 51 prosenttia (52) yhtiön omasta pääomasta ja velkaisuusaste oli 34 prosenttia (34).

Sampo Oyj laski 23.5.2019 liikkeeseen 500 miljoonan euron suuruisen kiinteä-/vaihtuvakorkoisen 30NC10 -lainan, jonka eräpäivä on 23.5.2049.

Sampo maksoi 24.5.2019 erääntyneen 500 miljoonan euron suuruisen senioriehtoisen lainan.

Mandatum Life laski 26.9.2019 liikkeelle 250 miljoonan euron suuruisen Tier 2 -pääomalainan, jonka eräpäivä on 4.10.2049.

Sampo Oyj:n taseessa 31.12.2019 olleet rahoitusvelat koostuivat 3 414 miljoonan euron (3 943) senioriehtoisista joukkovelkakirjalainoista. Lisäksi Sampo Oyj oli laskenut liikkeelle 494 miljoonan euron pääomalainan. Maksamattomia yritystodistuksia ei ollut (124). Sampo Oyj:n velan keskikorko oli 31.12.2019 ilman koronvaihtosopimuksia 1,2 prosenttia (0,8).

Lisätietoja Sampo-konsernin liikkeeseen laskemista lainoista on saatavilla osoitteessa www.sampo.com/velkarahoitus .



TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Näkymät vuodelle 2020

Sampo-konsernin liiketoiminta-alueiden odotetaan raportoivan hyvän toiminnallisen tuloksen vuonna 2020.

Markkina-arvoiset tulokset ovat kuitenkin varsinkin henkivakuutustoiminnassa vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen. Matala korkotaso luo lisäksi haastavan ympäristön erääntyvien korkosijoitusten uudelleen sijoittamiseen.

Ifin odotetaan saavuttavan 85–89 prosentin yhdistetyn kulusuhteen vuonna 2020.

Topdanmark julkaisee oman tulosennustemallinsa vuosineljänneksittäin.

Nordean vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan olevan huomattava.





Konsernin suurimmat riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Sampo-konserni altistuu päivittäisessä liiketoiminnassaan erilaisille riskeille ja epävarmuustekijöille ensisijaisesti erillisinä johdettujen keskeisten liiketoimintayksiköidensä välityksellä.

Sampo-konsernin kannattavuuteen ja sen vaihteluihin vaikuttavat eniten markkina-, luotto- ja vakuutusriskit sekä operatiiviset riskit, joita keskeiset liiketoimintayksiköt kvantifioivat itsenäisesti. Konsernitasolla riskien lähteet ovat samoja, mutta hajautusvaikutusten takia ne eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa.

Ennalta arvaamattomat, merkittävät tapahtumat voivat vaikuttaa Sampo-konsernin kannattavuuteen välittömästi. Epävarmuustekijöiden identifiointi on helpompaa kuin epävarmuustekijöiden todennäköisyyksien, ajoituksen ja mahdollisten taloudellisten vaikutusten laajuuden arviointi. Tällä hetkellä on olemassa lukuisia yleisesti tunnistettuja makrotaloudellisia ja poliittisia tekijöitä sekä muita epävarmuuden lähteitä, jotka voivat vaikuttaa finanssialaan monella tavoin negatiivisesti. Erityisesti poliittiset riskit ovat tällä hetkellä korkealla tasolla.

Muita epävarmuuden lähteitä ovat toimintaympäristön ennalta arvaamattomat rakenteelliset muutokset sekä jo tunnistetut trendit ja mahdolliset laajakantoiset tapahtumat. Näillä ulkoisilla tekijöillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen myös pitkällä aikavälillä. Esimerkkejä tunnistetuista trendeistä ovat teknologinen kehitys, esimerkiksi tekoäly ja digitalisaatio, väestörakenteen muutokset ja kestävään kehitykseen liittyvät kysymykset, joilla voi olla syvällisiä vaikutuksia myös finanssisektorin yritysten toimintaan.



OSINGOT

Uusi osinkopolitiikka

Sampo on usean vuoden ajan pyrkinyt kasvattamaan vuotuista osinkoaan. Sammon johto päätyi 24.10.2019 kuitenkin siihen, että nykyisessä toimintaympäristössä, ja kun valtionvelkakirjojen korkojen odotetaan pysyvän pidemmän aikaa negatiivisina, osingon korotus ei ole yhtiön eikä sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Nordean aiemmin samana päivänä julkistama osinkopolitiikan muutos vahvisti edelleen Sammon johdon näkemystä.

Sampo Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt uuden osinkopolitiikan, jonka mukaan maksettujen osinkojen kokonaismäärä on vähintään 70 prosenttia konsernin vuotuisesta nettotuloksesta (satunnaiset erät pois lukien). Osingonjaon lisäksi voidaan ostaa omia osakkeita.





Voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 383 547 646,18 euroa, josta tilikauden voitto on 1 489 678 098,42 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkoa maksettavaksi 2,20 euroa kullekin yhtiön 555 351 850 osakkeelle. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 221 774 070,00 euroa. Loput varoista jätetään yhtiön omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2020 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.5.2020.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.





