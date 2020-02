PUNAMUSTA MEDIA OYJ SISÄPIIRITIETO 7.2.2020 KLO 15.00





PunaMusta Media Oyj muuttaa alustavan tilinpäätöksen perusteella näkymiään vuodelle 2019. Konsernin liiketulos jää vuoden 2018 tasosta ollen kuitenkin positiivinen. Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 2019.

Aiemmassa ohjeistuksessa konsernin liikevaihdon odotettiin kasvavan ja liiketuloksen arvioitiin paranevan vuoden 2018 tasosta. Vuonna 2018 liikevaihto oli 87,6 miljoonaa euroa ja liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa.

Liiketuloksen laskuun vaikuttavia merkittävimpiä tekijöitä ovat ennakoitua heikompi painotoimialan liikevaihdon kehitys ja toteutetut toiminnan uudelleen järjestelyt ja niihin liittyvät kertaluonteiset kustannuserät. Neljännen kvartaalin liiketulosta heikensi myös postin lakon vaikutukset, tuotantovolyymien lasku suhteessa olemassa olevaan tuotantokapasiteettiin sekä tilikauden yrityshankintoihin liittyvät käyvän arvon poistot.

Joensuussa 7. helmikuuta 2020

PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Raimo Puustinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Raimo Puustinen,

puh. 0500 975 873

TIEDOTTEEN JAKELU

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.punamustamedia.fi

PunaMusta Media Oyj on kotimainen media- ja painotoimialan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 650 alan osaajaa. Konsernissa on Sanomalehti Karjalaisen lisäksi kuusi muuta sanomalehtiyhtiötä ja kaksi paikallisradiokanavaa. Konsernin painotoimialaan kuuluvan PunaMusta Oy:n liiketoiminta koostuu aikakaus-, sanomalehti- ja digipainamisesta, yritysnäkyvyyden luomisesta, suurkuvatulostamisesta sekä mainospaino-tuotteiden painamisesta ja lehtituotteiden suunnittelusta sekä tuotannosta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto on lähes 90 miljoonaa euroa (2018).