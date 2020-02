NORDIC ID OYJ

Markus Anttila Nordic ID Oyj:n operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

Nordic ID:n uudeksi operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimetty KTM, eMBA Markus Anttila (45). Hän aloittaa tehtävässä 2.3.2020. Anttila vastaa operatiivisen toiminnan johtamisen ja kehittämisen lisäksi myös taloushallinnon johtamisesta. Anttila on tehnyt pitkän uran kansainvälisten konsernien talousjohdossa. Hän siirtyy Nordic ID:n palvelukseen Saint Gobainin Suomen ja Baltian talousjohtajan tehtävästä, jossa hän lisäksi vastasi muun muassa henkilöstöhallinnosta ja laatujohtamisesta. Anttilalla on vahva kokemus strategiatyöstä, taloushallinnon prosessien kehittämisestä ja jalkauttamisesta sekä tilaus-toimitusketjun johtamisesta mm. DHL:llä, Nokialla ja Nissanilla.

Taloushallinnon vastuiden uudellenjärjestämisen seurauksena johtoryhmän kokoonpano muuttuu. Nykyinen talousjohtaja Henri Ojanen jatkaa yhtiön palveluksessa ja vastaa jatkossa sisäisestä ja ulkoisesta laskennasta sekä rahoituksesta. Hän jättäytyy johtoryhmätyöskentelystä 1.6.2020 alkaen.

Toimitusjohtaja Juha Reima kommentoi:

”Olen erittäin tyytyväinen, että saamme Markuksen myötä lisää vankkaa kokemusta palveluliiketoiminnasta, logistiikasta ja taloushallinnosta yhtiöön. Samalla tehtävien yhdistäminen selkeyttää toimintaamme sekä lisää tehokkuutta johtoryhmätyöskentelyssä.”





Nordic ID johtoryhmän muodostavat 2.3.2020 alkaen seuraavat tehtävät ja henkilöt:

Juha Reima, toimitusjohtaja

Markus Anttila, operatiivinen johtaja

Juuso Lehmuskoski, palveluratkaisuliiketoiminnasta vastaava johtaja

Mika Karttunen, tuotekehitysjohtaja

Paul Murdock, kehitysjohtaja ja Nordic ID Inc. toimitusjohtaja

Freja Harkke, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Mikael Strann, laiteliiketoiminnasta vastaava johtaja





Lisätietoja antaa:

Juha Reima, toimitusjohtaja, puh. 050 555 3224

Hyväksytty Neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 040 587 7000





Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.4.2018 - 31.12.2018 oli 6,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 80 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattuna Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi

