RAUTE OYJ – TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2019

- Konsernin liikevaihto 151,3 Me (181,0 Me) laski 16 % vertailuvuodesta. Uusien tilausten määrä 148 Me (167 Me) oli hyvällä tasolla, joskin laski 11 %. Tilauskanta vuoden lopussa, 88 Me (95 Me), oli myös vahva vaikkakin laski vertailukaudesta.

- Liiketulos 8,5 Me (14,9 Me) laski 43 %. Tulos ennen veroja oli 9,3 Me (14,9 Me). Tilikauden tulos oli 7,7 Me (11,8 Me).

- Osakekohtainen tulos oli laimentamattomana 1,80 euroa (2,78 e) ja laimennusvaikutuksella oikaistuna 1,79 euroa (2,76 e).

- Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 39,3 Me ja liiketulos 1,8 Me. Uusien tilausten määrä oli 17 Me.

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 1,45 euroa (1,40 e) osaketta kohti.

- Rauten vuoden 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla ja liiketuloksen heikkenevän vuodesta 2019.

1.10. –31.12. 1.10. –31.12. 1.1. –31.12. 1.1. –31.12. AVAINLUVUT 2019 2018 2019 2018 Liikevaihto, Me 39,3 54,2 151,3 181,0 Liikevaihdon muutos, % -27,5 37,6 -16,4 22,2 Viennin osuus liikevaihdosta, % 92,0 81,4 88,3 84,6 Liiketulos, Me 1,8 3,4 8,5 14,9 Liiketulos, % liikevaihdosta 4,6 6,3 5,6 8,2 Tulos ennen veroja, Me 2,5 3,4 9,3 14,9 Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 6,4 6,2 6,1 8,2 Kauden tulos, Me 2,3 2,9 7,7 11,8 Kauden tulos, % liikevaihdosta 5,8 5,3 5,1 6,5 Bruttoinvestoinnit, Me 0,9 1,2 3,0 4,4 % liikevaihdosta 2,2 2,4 2,0 2,4 Tutkimus- ja kehittämismenot, Me 1,3 1,3 4,4 3,7 % liikevaihdosta 3,4 2,4 2,9 2,1 Tilauskanta, Me 88 95 Uudet tilaukset, Me 17 28 148 167 Henkilöstö kauden lopussa 778 772 Henkilöstö, tehollinen keskimäärin 761 725 Henkilöstö, keskimäärin 784 748

TOIMITUSJOHTAJA TAPANI KIISKI: MUUTOKSEN VUOSI

Vuonna 2019 epävarmuus lisääntyi niin maailmantaloudessa kuin asiakkaidemme markkinoillakin. Monet perinteisistä asiakkaistamme sulattivat vielä muutamien edellisten vuosien suuria investointejaan. Tässä tilanteessa kysyntämme keskittyi toisaalta strategisiin, suuriin uuden kapasiteetin hankkeisiin ja toisaalta pieniin parannuksiin sekä palveluihin. Keskisuurten, ”tavallisten”, projektien osuus kysynnästä oli pieni, mikä vaikeutti tilausmäärien ennustamista ja aiheutti niissä suuria vaihteluita.

Vuoden alussa tilauskantamme oli vahva ja uskoimme liiketoimintamme jatkuvan yhtä vahvana kuin edellisenäkin vuonna. Markkinoiden muuttuminen ja vuoden 2018 ennätyskorkeasta työmäärästä johtuneet ja vuoden 2019 aikana esille tulleet ennakoimattomat toimitushaasteet olivat syynä siihen, että jäimme jälkeen liikevaihto- ja tulostavoitteistamme. Tämä oli meille pettymys. Näiden kokemusten perusteella kehitämme edelleen projektien toteutuksen malleja ja riskienhallintaa. Voimme olla tyytyväisiä varaosa- ja kunnossapitoliiketoimintamme vahvaan kehitykseen ja uusiin tilauksiin kehittyviltä markkinoilta Aasiasta ja Etelä-Amerikasta.

Markkinamme ovat muuttumassa. Tulevaisuudessa vaneri- ja LVL-teollisuuden arvioidaan kasvavan maltillisesti kehittyneillä markkinoilla, kun taas kehittyvillä markkinoilla kasvun ennustetaan jatkuvan vahvana. Tämän kehityksen vaikutuksia oli nähtävissä jo vuonna 2019, kun onnistuimme saamaan tilauksia etenkin kehittyvillä markkinoilla usealta uudelta asiakkaalta. Näiden uusien yritysten toimintatavat poikkeavat perinteisestä asiakaskunnastamme. Niiden prioriteetit investointien suuruuden, teknologian, laadun ja palvelujen kattavuuden suhteen ovat erilaisia kuin alan perinteisempien toimijoiden. Täyttääksemme näiden uusien asiakkaiden toiveet meidän täytyy jatkuvasti kehittää tuote- ja palvelutarjontaamme sekä liiketoimintatapaamme. Tulemme panostamaan tähän markkinamuutokseen merkittävästi alkaneena vuonna tuotekehityksen ja markkinoinnin toimenpitein. Panostamme merkittävästi myös oman toimintamme digitaaliseen transformaatioon. Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia mm. teknologiapalvelu- ja mittausjärjestelmäliiketoimintamme (Metrix) kehittämiseen. Näiden panostusten kustannusten takia tulee kannattavuutemme valitettavasti väliaikaisesti heikkenemään.

Maailmantalous on edelleen epävarmassa tilanteessa, vaikkakin viime kuukausina on saatu heikkoja merkkejä taantumariskin vähenemisestä. Lisäksi epävarmuutta kannattavuuskehitykseen aiheuttavat Kiinan koronavirusepidemia sekä kotimaan vaikea työmarkkinatilanne. Rauten teknologian ja palveluiden kysynnän perustana olevat suuret trendit, mm. ilmastonmuutoksen torjuminen puurakentamisen avulla, vahvistuvat edelleen.

Vuosi 2019 oli Rautelle muutoksen vuosi. Muutos tulee myös jatkumaan. Haasteenamme on asemoida itsemme uudelleen muuttuneilla markkinoilla. Vuonna 2020 haluamme viimeistellä uuden johtamismallimme käyttöönoton, säilyttää ja vahvistaa johtavaa asemaamme perinteisesti vahvoilla markkinoillamme alan johtavan teknologian tarjoajana, vahvistaa asemaamme kehittyvillä markkinoilla niille sopivalla tarjonnalla sekä kasvattaa teknologiapalveluliiketoimintaamme. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa nämä tavoitteet.

Esitän parhaat kiitokseni kuluneen vuoden yhteistyöstä ja luottamuksesta asiakkaillemme, henkilöstöllemme hyvästä työstä ja vahvasta sitoutumisesta vaihtelevan työkuorman oloissa, osakkeenomistajillemme osoittamastanne luottamuksesta sekä kaikille muillekin yhteistyökumppaneillemme panoksesta Rauten kehittämiseen ja etenemiseen.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Asiakasteollisuuksien markkinatilanne

Investointihankkeissa käytettävien puutuotteiden valmistajina Rauten asiakasteollisuudet, vaneri- ja LVL-teollisuus (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki), ovat voimakkaasti riippuvaisia rakentamisen, asumiseen liittyvän kulutuksen, kansainvälisen kaupan ja kuljetusalan suhdanteista. Arvioimme, että puurakentamisen trendinomainen kasvu luo asiakkaillemme ja välillisesti Rautelle kysyntää vahvistaen pitkällä aikavälillä kasvumahdollisuuksia.

Läpi vuoden 2019 maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden tilanne ja näkymät heikentyivät tasaisesti.

Puutuoteteknologian ja teknologiapalveluiden kysyntä

Monet Rauten vakiintuneet ja perinteiset asiakkaat ovat investoineet voimakkaasti muutaman edellisen vuoden aikana. Tämän perinteisen asiakaskuntamme kysynnän pysyessä edellisiä vuosia alemmalla tasolla teknologiamme kysynnän painopiste siirtyi edelleen enemmän uusien ja uudentyyppisten asiakkuuksien suuntaan.

Kokonaisuutena Rauten asiakkaiden investointiaktiivisuus heikentyi muutaman edellisen vuoden tasolta, vaikkakin oli edelleen kohtuullisella tasolla. Uuden kapasiteetin hankkeiden sekä isompien korvaus- ja tehostamisinvestointityyppisten hankkeiden tarjousaktiviteetti jatkui hyvällä tasolla ja kauppaneuvotteluja käytiin aktiivisesti.

Etenkin Venäjällä kysyntä oli aktiivista, vaikkakin hankkeiden toteutumisen ja ajoituksen ennakointi oli vaikeaa. Kysynnän piristyminen kehittyvillä markkinoilla Aasiassa, mukaan lukien Kiinassa, jatkui. Näillä markkinoilla mielenkiinto Rauten tarjoamaa kohtaan lisääntyi. Tämä kehitys ei kuitenkaan vielä johtanut merkittävään määrään tilauksia, mutta jatkossa arvioimme mahdollisuutemme vahvoiksi.

Kunnossapito- ja varaosapalveluiden kysyntä jatkui hyvänä. Tämä kertoo Rauten asiakkaiden tuotantolaitosten toimineen yleisesti ottaen edelleen hyvällä käyttöasteella.

HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA, OSINKO 1,45 EUROA OSAKKEELTA

Emoyhtiö Raute Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 ovat 42 525 tuhatta euroa, josta tilikauden 1.1.-31.12.2019 voitto on 4 539 tuhatta euroa.

Hallitus esittää 31.3.2020 pidettävälle Raute Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa A- ja K-sarjan osakkeenomistajille 1,45 euroa osaketta kohti ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 4.263.194 kappaletta, jota vastaava osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 6.182 tuhatta euroa. Osinkoon ovat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat osingonjaon täsmäytyspäivänä 2.4.2020 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 9.4.2020.

Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna maksukykyä.



NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Korkean tilauskannan ja kohtuullisena jatkuvan kysynnän ansiosta arvioimme Rauten liikevaihdon olevan vuonna 2020 edellisen vuoden tasolla. Liiketuloksen arvioimme heikkenevän edellisestä vuodesta markkinoiden muuttumisen ja siihen sopeutumisen aiheuttamien kustannusten sekä markkinointi-, tuotekehitys- sekä digitalisaatiopanostusten takia.

RAUTE LYHYESTI:

Raute on maailmanlaajuisesti toimiva teknologia- ja palveluyritys. Rauten asiakkaat ovat puutuoteteollisuudessa toimivia yrityksiä, joiden valmistamia puutuotteita ovat viilu, vaneri, LVL (Laminated Veneer Lumber, viilupalkki) ja sahatavara. Teknologiatarjonta kattaa viilun, vanerin ja LVL:n koko tuotantoprosessin sekä erityismittalaitteita sahatavaralle. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. Rauten päätoimipiste sijaitsee Lahden Nastolassa. Muut omat tuotantoyksiköt ovat Kajaanissa, Vancouverin alueella Kanadassa, Shanghain alueella Kiinassa ja Pullmanissa, Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rauten liikevaihto vuonna 2019 oli 151,3 miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa oli 778. Lisätietoja yhtiöstä: www.raute.com.

