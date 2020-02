Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 13.2.2020 klo 15.20





Ullensakerin kunta Norjassa on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin ICT-konsultointipalveluiden toimittajaksi. Palvelut käsittävät kokonaisvaltaisen julkisen pilviratkaisun, joka sisältää pilvi-infrastruktuurin, identiteetin ja pääsynhallinnan sekä pilviturvallisuuden ja modernin työntekijäkokemuksen.

Konsultointipalvelut sisältävät arkkitehtuuri- ja järjestelmäkehitystä, ylläpitopalveluita sekä muita palveluita, joiden arvo yhteensä on noin 10 000 000 norjan kruunua (noin 1 000 000 euroa), ja jotka toimitetaan arviolta vuosien 2020 ja 2021 aikana. Asiakas varaa itselleen lisäksi option palvelun laajentamisesta kahdelle lisävuodelle.

Päätös on lainvoimainen Norjan julkisen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.





Espoossa 13.2.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja





