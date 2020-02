February 18, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 18.2.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa savukaasujen lauhdutusjärjestelmän Helen Oy:n Vuosaari C -biolämpölaitokselle Helsinkiin. Uusi laitos tulee toimimaan erittäin energiatehokkaasti, sillä sen savukaasuista otetaan lämpö talteen Valmetin kehittyneellä ympäristöteknologialla. Ratkaisu lisää kaukolämmön tuotantokapasiteettia 69 megawattia.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tämän tyyppisten tilausten arvo on noin 20–30 miljoonaa euroa. Savukaasujen lauhdutusjärjestelmä luovutetaan Helenille joulukuussa 2022.

”Yhtiömme tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kun savukaasut johdetaan polttoprosessin jälkeen lauhdutusjärjestelmään, pystymme hyödyntämään polttoaineen mahdollisimman tehokkaasti. Lämmöntalteenotto nostaa Vuosaaren laitoksen hyötysuhteen noin 122 prosenttiin laskettuna polttoaineen tehollisesta lämpöarvosta”, sanoo projektijohtaja Antti Saikkonen Heleniltä.

”Poikkeuksellisen korkea lämmöntalteenotto saadaan käyttämällä absorptiolämpöpumppuja, jotka alentavat pesurin veden lämpötilaa, ja jäähdyttämällä piippuun menevä savukaasu alle 12-asteiseksi. Sähkön sijaan absorptiolämpöpumput toimivat matalapainehöyryllä”, kertoo Valmetin ympäristöjärjestelmistä vastaava johtaja Risto Hämäläinen.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää laitteistot savukaasujen lauhdutukseen, lauhteen käsittelyyn ja kattilassa tarvittavan lisäveden tuotantoon.

Biolämpölaitoksen kiertoleijuteknologiaa hyödyntävästä kattilasta otetaan savukaasut talteen lauhduttamalla niiden kosteus märkäpesurissa. Kosteutta lisätään kostuttamalla kattilaan menevää palamisilmaa. Lämmöntalteenotto lisää laitoksen kaukolämmöntuotantokapasiteettia 69 megawattia, mikä on yli 30 prosenttia polttoainetehosta perustuen teholliseen lämpöarvoon.

Prosessissa syntyvää savukaasulauhdetta käsitellään ja käytetään raakavetenä kattilalaitoksessa ja vedenkäsittelyn jälkeen kattilassa lisävetenä.

Tietoja asiakkaasta Helen Oy

Helen Oy on yksi Suomen suurimmista energiayhtiöistä, jolla on jo yli 500 000 asiakasta. Yhtiö tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoaa ratkaisuja alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin ja sähköiseen liikenteeseen. Helenin tavoitteena on saavuttaa energiantuotannossaan sataprosenttinen hiilineutraalius vuonna 2035.

Lisätietoja:

Risto Hämäläinen, johtaja, Ympäristöjärjestelmät, Sellu ja energia -liiketoiminta, Valmet, puh. +358 40 505 2001

