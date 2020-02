Valoe Oyj Sisäpiiritieto 25.2.2020 klo 09.55





Valoe Oyj on allekirjoittanut muncheniläisen Sono Motors GmbH:in kanssa partnerisopimuksen itselataavan sähköauton, Sionin, autoon integroitujen aurinkosähkökomponentteihin liittyvästä teknologiayhteistyöstä.

Valoen ja Sono Motorsin yhteistyö alkoi jo vuonna 2018. Valoen tehtävänä oli kehittää yhdessä Sono Motorsin kanssa Sionin muotoihin sopivat aurinkomoduulit, jotka tuottavat tehokkaasti sähköä sekä sulautuvat täydellisesti auton ulkonäköön ja Sono Motorsin teknologiaan. Partnerisopimuksen myötä Valoe odottaa yhteistyön Sono Motorsin kanssa vahvistuvan jatkossa.

“Valoen teknologia mahdollistaa aurinkokennojen saumattoman liittämisen auton pintarakenteeseen. Sionin ulkokuori peitetään kokonaan aurinkopaneeleilla, jotka upotetaan auton kevyisiin rakenneosiin. Tummat, lähes erottumattomat Valoen IBC kennot vastaavat Sono Motorsin esteettisiä ja kulutuskestävyysvaatimuksia sekä tuottavat tehokkaasti sähköä auringonvalosta auton akkuun. Aurinkoisena päivänä auton pintamoduulit tuottavat jopa 34 ilmaista ajokilometriä täysin päästöttömästi”, sanoo Mathieu Baudrit, Director Exterior, Closures and VIPV, Sono Motorsilta.

”Partnerisopimus Sono Motorsin kanssa on Valoelle suuri voitto. Kaksi vuotta jatkunut teknologiayhteistyö tuotti tulosta. Sono Motors on autoteollisuuden aurinkosähkösovellutusten pioneeri, innovaattori ja nyt vakuuttunut Valoen epätavanomaisten (Odd-Form) paneelien edistyksellisyydestä.” sanoo Iikka Savisalo, Valoen toimitusjohtaja.

Sono Motors on tiedottanut, että Sionia aloitetaan valmistaa Ruotsissa entisellä SAAB:in Trollhättanin tehtaalla. Yhtiö suunnittelee valmistavansa 260 000 autoa kahdeksan vuoden aikana. Sono Motorsilta on tilattu ennakkoon yli 10.000 autoa.

Sono Motors on uusi saksalainen autonvalmistaja, jonka vahva visio on liikkuminen puhtaasti ja edullisesti ilman fossiilisia polttoaineita. Vuonna 2016 perustettu yhtiö on kehittänyt uudenlaisen sähköauton, Sionin, joka tuottaa auton pintaan integroiduilla aurinkokennoilla itse osan ajamiseen käytettävästä sähköstä. Sono Motorsin tavoite on rakentaa auto, jonka valmistuksessa minimoidaan hiilijalanjälki ja maksimoidaan kierrätettävyys. Välttämättömät CO2 – emissiot kompensoidaan kokonaan.

Valoe on suomalainen uuden sukupolven aurinkosähkösovellutuksiin keskittyvä teknologiayhtiö, jonka paneelitehdas sijaitsee Mikkelissä ja IBC-kennotehdas Vilnassa Liettuassa.





Mikkelissä 25. päivänä helmikuuta 2020

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.