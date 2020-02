February 25, 2020 03:00 ET

Piippo Oyj investoi automaatioon Outokummun tehtaalla

Piippo Oyj Yhtiötiedote 25.2.2020 klo 10.00

Piippo Oyj on päättänyt tehdä noin 0,5 miljoonan euron investoinnin paalauslankatuotannon automaatioon ja robotiikkaan. Investointi toteutetaan vuoden 2020 aikana ja sillä parannetaan tuottavuutta sekä kilpailukykyä pääliiketoiminta-alueella.

”Lähdemme nyt toteuttamaan strategian seuraavaa vaihetta, jossa tulemme uudistamaan meille perinteisen tuoteryhmän tuotantoa”, toimitusjohtaja Jukka Keisanen sanoo. Alkuvuonna 2019 yhtiö käynnisti Outokummussa laajennetun paalausverkko-osaston ja nyt muutosten kohteena on lankatuotanto. ”Merkittävillä vientimarkkinoilla uudet suurkanttipaalaimet lisääntyvät ja markkina muuttuu. Meidän täytyy seurata kysyntää ja erityisesti keskittyä tuottamaan laadukkaita lankoja uusiin paalaintyyppeihin”, Jukka Keisanen kertoo.

Yhtiön valmistamista agrituotteista noin 90 % viedään tällä hetkellä yli 40 maahan ja tuotteiden kysynnän nähdään jatkuvan hyvänä. Paalauslankatuotteita viedään aina Pohjoismaista Australiaan asti.

Investointi on osa vuonna 2017 alkanutta laajempaa investointihanketta, jota tuetaan Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja: Piippo Oyj, toimitusjohtaja Jukka Keisanen, puh. +358 43 218 1245

Hyväksytty neuvonantaja: Sisu Partners Oy, Juha Karttunen, puh. +358 40 555 4727

Piippo Oyj on kansainvälisesti yksi johtavista toimijoista agriliiketoiminta-alueella, jonka päätuotteet ovat paalausverkot ja -langat. Yhtiön globaali jakeluverkosto kattaa jo yli 40 maata. Piippo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market -markkinapaikalla.

