February 25, 2020 03:30 ET

Vaisala Oyj

Pörssitiedote

25.2.2020 klo 10.30

Vaisalan vuoden 2019 vuosiraportti on julkaistu

Vaisala Oyj on tänään julkaissut vuoden 2019 vuosiraportin. Vaisalan vuosiraportti 2019 sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkka- ja palkkioselvityksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista sekä GRI (Global Reporting Initiative) Standards -ohjeiston mukaiset vastuullisuustiedot. Vuosiraportti on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa vaisala.fi/vuosiraportti. Suomenkielinen painettu julkaisu on tilattavissa osoitteesta comms@vaisala.com tai yhtiön verkkosivujen kautta.

