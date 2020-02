February 25, 2020 06:05 ET

Talenom Oyj, Pörssitiedote, 25.2.2020 kello 13:05

Talenom Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä





Talenom Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa kaksi uutta osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Osakepalkkiojärjestelmä 2020-2024

Osakepalkkiojärjestelmässä 2020-2024 on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2020-2022, 2021-2023 ja 2022-2024. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista siihen asti, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä on yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoinen. Osakkeet on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Ansaintajaksolla 2020-2022 palkkio perustuu konsernin liikevoittoon, kansainvälistymiseen ja kasvuun sekä lisäarvopalveluiden osuuteen liikevaihdosta.

Ansaintajaksolta 2020-2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 360 000 (varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 maksuton osakeantipäätös huomioitu) Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu ansaintajaksolla 2020-2022 noin 50 henkilöä mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.





Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2020 palkkio perustuu osallistujan voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen ja työssäolon jatkumiseen sitouttamisjaksolla sekä mahdollisiin muihin hallituksen määrittämiin ehtoihin. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana 12-36 kuukauden mittaisen sitouttamisjakson päättymisen jälkeen. Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu vain valikoiduille avainhenkilöille, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella vuosina 2020-2022 myönnettävät palkkiot vastaavat yhteensä enintään 120 000 Talenom Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

TALENOM OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva - liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005 - 2019.

