Valmet Oyj:n lehdistötiedote 26.2.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa nelivaiheisen viiraosauusinnan viimeisen vaiheen Stora Enson Skoghallin tehtaalle Ruotsiin. Valmetin toimittaman nelivaiheisen kehityshankkeen tavoitteena on parantaa entisestään Stora Enson Skoghallin tehtaan viiraosan tuotantokykyä.

Viimeisin tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

”Innovaatio ja jatkuva pitkäaikainen kehitys kuvaavat hyvin yhteistyötämme Valmetin kanssa. Kehitimme yhdessä ratkaisun, joka täyttää tämän uudistusprojektin tavoitteet”, kertoo Stora Enson tehdasjohtaja Marie Morin.

”Stora Enso Skoghallin tehdas on sitoutunut koneidensa pitkäaikaiseen kehittämiseen. Tämän tyyppinen yhteistyö perustuu luottamukseen ja avoimuuteen, ja odotamme saavamme onnistuneesti päätökseen myös projektin viimeisen vaiheen”, sanoo Valmetin myyntipäällikkö Kirsi Peltola.

Valmet toimitti projektin ensimmäisen vaiheen vuonna 2017 ja on sittemmin päivittänyt viiraosan muut osuudet vuoden välein. Viimeinen uudistettu osa otetaan käyttöön vuoden 2020 lopulla.

Tietoa asiakkaasta Stora Enso

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Länsi-Ruotsissa sijaitseva Skoghallin tehdas on moderni huippuluokan kartonkitehdas, jonka tuotanto sopii vaativaan kuluttajapakkaus- ja painatuskäyttöön, kuten nestepakkauksiin ja kuivien elintarvikkeiden pakkauksiin.



Lisätietoja:

Kari Räisänen, myyntijohtaja, EMEA ja Pohjois-Amerikka, Kartonki- ja paperitehtaat, Valmet, puh. +358 40 518 0567

Kirsi Peltola, myyntipäällikkö, Kartonki- ja paperitehtaat, Valmet, puh. +358 40 716 8483

