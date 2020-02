February 26, 2020 10:51 ET

16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 26.02.2020 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP: Q4 KÄYTTÖKATE ODOTETTUA HEIKOMPI

Pörssitiedote

Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa, että jatkuvasti huonontuvien Mogalen markkinaolosuhteiden takia Q4 tulos on odotettua enemmän tappiolla.

Yhtiö odottaa neljännen neljänneksen käyttökatteen olevan noin -6,4 miljoonaa euroa.

Mogalen sulattamon arvonalennustestauslaskelma on päivitetty tilinpäätöshetkelle nykyiset markkinaolosuhteet huomioiden. Laskelman lopputulos johti 7,4 miljoonan euron alaskirjaukseen.

Kaikki muut liiketoimintayksiköt on myös testattu eikä niiden osalta havaittu tarvetta alaskirjauksille.

Helsingissä, 26.02.2020

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

