February 26, 2020 10:56 ET

Yhtiötiedote

26.2.2020





Tulosvaroitus: Kasvuun valmistautuminen näkyy tuloksessa - Rush Factory Oyj laskee käyttökate arviotaan vuodelta 2019





Rush Factory Oyj laskee vuoden 2019 käyttökate arviotaan. Vuoden 2019 aikana selvitettiin useita uusia markkina-alueita ja maita tuleville sekä nykyisille konsepteillle, joista lopulta valittiin kolme jo vuoden 2020 tuotantoon. Uudet maat Color Obstacle Rush 2020 tuotannossa ovat Belgia, Hollanti ja Tanska. Selvitystyötä tehtiin monessa maassa ja se toimii tärkeänä osana tulevien vuosien kasvulle. Myös kalustoa on päivitetty uusien konseptien tarpeisiin ja uusien maiden vaatimuksiin sopiviksi. Lisäksi tehtiin perusteellinen pohjatyö tapahtumiemme suuren kävijämäärän hyödyntämiseen muutenkin kuin lipunmyyntiin. Jo tänä vuonna tullaan markkinoimaan ja myymään tapahtumissa kyseisen tapahtuman kohderyhmälle sopivia tuotteita jotka eivät suoraan liity itse tapahtumaan. Tuotteiden myyntipaikka on kiinteä osa tapahtumien “Event Villagea”.

Yllämainittujen kasvuinvestointien kustannukset (yhteensä n. 0.3 miljoonaa euroa) päätettiin lopulta kirjata vuoden 2019 puolelle, jolloin nämä kustannukset laskevat vuoden 2019 käyttökatetta ja tulosta.





Kauden 2020 ennakkomyynti

Color Obstacle Rush -konseptin ennakkomyynti 31.1.2020 mennessä oli 2.069 miljoonaa euroa (2.291 M€ sis. alv), kun vuosi sitten 31.1.2019 mennessä ennakkomyynti oli 2.023 miljoonaa euroa (2.254 M€ sis. alv). Tammikuu on Color Obstacle Rush -konseptin suurin myyntikuukausi joka vuosi. Tapahtumien määrä vaihtelee vuosittain hieman; tällä kaudella COR-tapahtumia on 44, viime vuonna niitä oli 40. Tammikuun hintaporras on kuitenkin vertailukelpoinen viime vuoteen, koska kaikki vuoden 2020 tapahtumat eivät vielä olleet osana tammikuun hintaporraskampanjaa.





Color Obstacle Rush on Rush Factory Oyj:n pisimpään käynnissä ollut tapahtumakonsepti jota on järjestetty vuodesta 2015. Kevään 2020 aikana Rush Factory aikoo julkaista myös odotetun “2020-projekti” työnimellä kulkeneen konseptin. Lisäksi keväällä alkaa Duudsonit Funland -konseptin ensimmäinen varsinainen kiertue. Duudsonit Funlandin lipunmyynti alkaa 29. helmikuuta.





Uusi arvio:

Rush Factory Oyj odottaa vuoden 2019 liikevaihdon olevan n. 4.0 miljoonaa euroa, käyttökatteen ollessa n. 0.4 miljoonaa euroa.

Aikaisempia arvio:

Rush Factory Oyj odottaa vuoden 2019 liikevaihdon olevan n. 4.0 miljoonaa euroa, käyttökatteen ollessa n. 0.8 miljoonaa euroa.







Lisätietoja:





Markus Niemelä

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

markus@rushfactory.fi

+358 44 370 3795





Mika Metsämäki

Kaupallinen johtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 554 4894







Hyväksytty neuvonantaja: Aalto Capital Partners Oy, puh. 050 539 47 81

www.rushfactory.fi





Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.