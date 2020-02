Next Games Oyj yhtiötiedote 28.2.2019 klo 08:00

Next Games Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019 sisältää taloustietoja heinä-joulukuulta 2019 sekä koko vuodelta 2019. Tilinpäätöstiedote on liitteenä tässä tiedotteessa ja saatavilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/raportit .

NEXT GAMES OYJ: TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2019 lyhyesti

Liikevaihto oli 34,7 (35,2) miljoonaa euroa

Bruttokate laski kolme prosenttiyksikköä ja oli 19,7 miljoonaa euroa, eli 57 % yhtiön liikevaihdosta (21,3; 60 %)

Liiketulos (EBIT) oli -7,4 (-16,9) miljoonaa euroa

Oikaistu liiketulos parani 9,8 miljoonaa euroa ja oli -4,0 (-13,8) miljoonaa euroa

Käyttökate (EBITDA) oli -3,5 (-14,8) miljoonaa euroa

Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) kääntyi kannattavaksi ja oli 3,8 (-4,5) miljoonaa euroa

Tuotekehitysmenot olivat 6,6 (7,5) miljoonaa euroa, eli 19 % (21%) liikevaihdosta

Vuoden lopussa yhtiöllä oli 107 (140) työntekijää

Onnistuneella merkintäoikeusannilla kerättiin 8 miljoonan euron bruttovarat

Business Finland myönsi Next Gamesille yhteensä kahden miljoonan euron avustuksen tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämisprojektiin

1.7.-31.12.2019 lyhyesti

Liikevaihto oli 15,5 (24,8) miljoonaa euroa

Bruttokate laski kahdeksan prosenttiyksikköä ja oli 8,4 miljoonaa euroa, 54 % (15,3; 62 %)

Liiketulos (EBIT) oli -3,9 (-12,0) miljoonaa euroa

Oikaistu liiketulos parani 7,6 miljoonaa euroa ja oli -2,2 (-9,7) miljoonaa euroa

Käyttökate (EBITDA) oli -2,0 (-10,0) miljoonaa euroa

Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) oli kannattava, sen ollessa 1,5 (-5,0) miljoonaa euroa

Tuotekehitysmenot olivat -3,3 (-4,1) miljoonaa euroa, 21 % (16,5%) liikevaihdosta



(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta)

Avainluvut

EUR tuhatta 10-12/

2019 10-12/

2018 Muutos 07-12

/2019 07-12

/2018 Muutos 01-12

/2019 01-12/

2018 Muutos Liikevaihto 7 665 11 333 -48 % 15 477 24 768 -60 % 34 701 35 245 -2 % Bruttokate 4 082 7 850 -92 % 8 418 15 260 -81 % 19 668 21 294 -8 % Käyttökate EBITDA -837 -623 26 % -1 958 -9 936 -407 % -3 468 -14 750 -325 % Liiketulos (EBIT) -1 828 -1 619 11 % -3 941 -11 961 -203 % -7 436 -16 914 -127 % Oikaistu liiketulos -962 -508 47 % -2 156 -9 706 -350 % -3 965 -13 778 -248 % Bruttokate % 53 % 69 % 16 ppt 54 % 62 % 8 ppt 57 % 60 % 3 ppt Käyttökate % -11 % -5 % 6 ppt -13 % -40 % 27 ppt -10 % -42 % 32 ppt Liiketulos % -24 % -14 % 10 ppt -25 % -48 % 23 ppt -21 % -48 % 27 ppt Oikaistu liikevoitto % -13 % -4 % 9 ppt -14 % -39 % 25 ppt -11 % -39 % 28 ppt

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen

Vuosi 2019 oli Next Gamesille muutoksen ja uudistumisen vuosi. Aloitimme vuoden alussa kolmivaiheisen suunnanmuutosprojektin, jonka tavoitteena oli alhaisemman kulutason saavuttaminen, toimintamallien ja tuotekehitysprosessien uudistaminen ja viimeiseksi lisärahoituksen hankkiminen.

Olen erittäin tyytyväinen tehokkaasti toteutettuun perusliiketoiminnan vakauttamiseen ja kaikkien kolmen vaiheen onnistuneeseen läpivientiin. Projektin onnistuminen oli tärkeää strategian toteuttamisen ja tulevaisuuden investointien kannalta. Toisena hienona vuoden 2019 kohokohtana nostaisin esiin Netflixin – merkittävän globaalin viihdealan toimijan – osoittaman luottamuksen yhtiötämme kohtaan, kun aloitimme yhteistyön Stranger Things -pelin osalta.

Next Gamesin liiketulos (EBIT) parani 9,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta, vaikka liikevaihto laski 1,6 prosenttia. Liikevaihtomme oli 34,7 miljoonaa euroa ja olemme onnistuneet pitämään sen yli 30 miljoonan euron tasolla jo neljä vuotta peräkkäin. Vuoden 2019 aikana emme julkaisseet uusia tuotteita markkinoille, sillä Blade Runner Nexus pelin kehitys ja testaus jatkui vuodelle 2020.

Julkaisutoimintamme, eli pelien liikevaihto oikaistuna kuluilla jotka liittyvät julkaistujen pelien ylläpitoon ja edelleenkehitykseen, mukaan lukien kehitystiimeihin liittyvät kustannukset, markkinointi-investoinnit ja asiakaspalvelu kääntyi kannattavaksi vuoden 2019 aikana. Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) oli 3,8 miljoonaa euroa. Koska Next Games strategiansa mukaisesti jatkoi panostamista uusien tuotteiden ja teknologian kehitykseen, ja julkaisutoiminnan tuotot eivät riittäneet kattamaan tuotekehitystoiminnan kuluja kokonaisuudessaan, koko konsernin käyttökate (EBITDA) oli -3,5 miljoonaa euroa.

Syksyllä järjestettyyn merkintäoikeusantiimme osallistui 2 015 nykyistä osakkeenomistajaamme ja keräsimme kahdeksan miljoonaa euroa yhtiön tulevaisuuden investointeja varten. Olen erittäin tyytyväinen ja iloinen nykyisten omistajiemme sitoutumisesta yhtiömme kehittämiseen ja Jari Ovaskaiselta ja AMC Networks Ventures LLC:ltä saamastamme täysimääräisestä sitoumuksesta merkintäoikeusantiimme. Haluan kiittää kaikkia Next Gamesin nykyisiä ja uusia osakkeenomistajia luottamuksesta yhtiön tulevaisuuteen.

Loppuvuonna Business Finland myönsi Next Gamesille yhteensä kahden miljoonan euron avustuksen tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä koskevaan projektiin. Projekti edistää suoraan yhtiön strategisten tavoitteidemme saavuttamista, muun muassa tehostaen toimintaa tekoälyä hyödyntämällä.

Vuoden 2019 aikana jatkoimme molempien julkaistujen The Walking Dead -peliemme, Our Worldin ja No Man’s Landin, kehittämistä. Optimoimme jatkossakin peleihin liittyviä investointeja ja käytettyjä resursseja, jotta ne vastaavat pelien tuottotasoa. Pelien yhdistetty käyttäjämäärä laski 23,5 % vuodesta 2018, kun taas keskimääräinen tulo käyttäjää kohden nousi 24 %.

Lisäksi olemme kehittäneet Blade Runner elokuviin perustuvaa Blade Runner Nexus -peliä. Kesällä julkistimme, että kehitämme yhteistyössä Netflixin kanssa Stranger Things -hittisarjaan perustuvaa mobiilipeliä. Arvioimme pelin julkaisun ajoittuvan suunnitelmien mukaisesti vuodelle 2020. Olemme jatkaneet edelleen panostamista uuden tuoteportfolion rakentamiseen ja saaneet prototyyppi- ja konseptointivaiheeseen uusia peliprojekteja uudistetun kehitysprosessimme ansiosta.

Riskiprofiilin hajauttamisen näkökulmasta tutkimme vuoden 2020 aikana myös erilaisten sopimusrakenteiden toteuttamista. Nykyisissä sopimuksissamme kannamme melko korkeaa riskiä pelin kaupallisesta onnistumisesta ja saamme myös onnistumisesta korkeimman mahdollisen hyödyn. Riskiprofiilin kannalta meidän on hyödyllistä tutkia myös matalamman riskin ja taatumman tai nopeamman tuoton takaavia sopimusrakenteita, kuten niin sanottuja co-development -sopimuksia, ja liiketoiminnan rakentamista näiden eri sopimustyyppien yhdistelmästä.

Seuraavien vuosien aikana keskitymme rakentamaan liiketoimintaamme jo aiempina vuosina tehdyn työmme pohjalta. Strategisten kumppanuuksien vahvistaminen ja laajentaminen sekä portfolion aktiivinen hallinta ovat tärkeässä roolissa. Jatkamme edelleen kokonaistehokkuutemme parantamista panostamalla yhtenäiseen infrastruktuuriin. Tärkeänä osana strategiassamme on myös asiakaskokemuksen, ja erityisesti räätälöityjen ostokokemusten kehittäminen, jotta ratkaisumme vastaavat kuluttajien mieltymyksiä yhä paremmin.

Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme, osakkeenomistajiamme ja henkilöstöämme kuluneesta vuodesta. Odotan innolla vuotta 2020, sillä yhtiö on tilanteessa, josta on hyvä jatkaa strategiamme toteuttamista entistä ketterämmän tuotekehitysmallimme avulla.

Näkymät vuodelle 2020

Next Games arvioi liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuonna 2020. Mahdollinen kasvu painottuu vuoden 2020 toiselle puoliskolle. Yhtiö uskoo julkaisutoimintansa pysyvän kannattavana käyttökatteella (EBITDA) mitattuna. Yhtiö odottaa, että sen jo julkaistut pelit tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai laskevalla trendillä.



Näkymien perusta



Näkymien perustana on arvio, että Next Games julkaisee vuoden 2020 aikana yksi tai kaksi peliä. Liikevaihdon kasvuennuste perustuu yhtiön arvioon uusien tuotteiden menestyksestä.

Audiocast ja puhelinkonferenssi



Järjestämme tulosjulkistuspäivänä englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén.

Englanninkielinen tilaisuus alkaa klo 11:00. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://nextgames.videosync.fi/2019-q4-results tai puhelimitse.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Osallistu soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon. Vahvistuskoodi: 68485030#

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 631 913 1422

Lisätietoja

Annina Salvén

Talousjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

investors@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin. www.nextgames.com/fi

