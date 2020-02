February 28, 2020 01:30 ET

Enedo Oyj Pörssitiedote 28.2.2020 klo 8:30

Enedo Oyj:n vähennetyn osakemäärän rekisteröinti



Hallituksen 27.2.2020 tekemän osakkeiden mitätöintiä koskevan päätöksen mukaisesti (siten kuin kuvattu pörssitiedotteessa 27.2.2020), yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä 8,432,735 on rekisteröity kaupparekisteriin. Kaupankäynti yhtiön osakkeiden uudella alennetulla kokonaismäärällä alkaa tänään 28.2.2020 Nasdaq Helsingissä uudella ISIN-koodilla FI4000415252.

Lisätietoja antaa Enedo Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Leino, puh. 040 759 8956.

Enedo konserni

Enedo on korkealuokkaisten tehoelektroniikkatuotteiden ja -systeemien eurooppalainen suunnittelija ja valmistaja, jonka tuotteet soveltuvat kriittisiin toimintoihin vaativimmissakin ympäristöissä. Enedon tehtävänä on tehdä sähkövirrasta parempaa – luotettavampaa, turvallisempaa ja energiatehokkaampaa – ja juuri käyttötarkoitukseensa sopivaa. Enedon kolme päätuotekategoriaa ovat Led Drivers, Power supplies ja Power Systems. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 43,3 milj. euroa. Enedossa työskentelee 388 henkilöä ja sen päätoiminnot sijaitsevat Suomessa, Italiassa, Tunisiassa ja Yhdysvalloissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja emoyhtiö Enedo Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.